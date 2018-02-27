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В Украине курицы несут яйца золотые. Эксперт объяснил, почему дорожают куриные яйца
О том, почему в стране дорожают куриные яйца, написал в Фейсбуке генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
«Есть основания говорить о картельном сговоре на рынке производства куриных яиц. Прежде всего некоторых из крупнейших производителей. За последние годы мы были свидетелями безосновательного роста стоимости гречки и куриного мяса, и были основания считать это злоупотреблением и картельном сговоре. Антимонопольный комитет нарушал дела по этим фактам, первая из которых по гречке было возбуждено в мае 2016 года. О злоупотреблениях на каждом из этих рынков активно обращала внимание и Ассоциация поставщиков торговых сетей. Результаты расследований еще нет, и это, возможно, порождает желание игроков других отраслей также искусственно повышать цены.
Рынок куриных яиц является, пожалуй, последним в Украине, который ведет себя по нерыночным правилам. Цена на этот продукт в течение всего года то повышается до максимума, то снова падает после снижения потребительского спроса и уменьшения экспорта. Однако с этого января цена, вместо того, чтобы падать после достижения пика, демонстрирует стабильность и даже рост.
Анализ данных последних трех лет показывает, что в этом году ценовая тенденция отличается от двух предыдущих. В января 2016 года цена, по данным государственной статистики, на куриные яйца снизилась на 16%, с 24,3грн. за десяток до 20,4грн. В январе прошлого года ситуация повторилась. В декабре на волне спроса цену поднимают вверх, а затем она падает. Январь 2017 этот продукт показал падение стоимости на 11%, то есть с 21грн. за десяток до 18,6грн. В этом году государственный мониторинг фиксирует рост стоимости на 2%, с 30,2грн. за десяток до 30,8грн. Но с учетом изменения методики подсчета, то есть перехода из подсчетов стоимости яиц 1-2 категории до средней цены сразу 1, 2 и высшей категории, можно говорить о 18% роста, с 26грн. за десяток до 30,8грн.
О возможной картельный сговор говорит совпадение ситуации на рынке и инсайдерская информация.
Проверка производителей куриных яиц антимонопольным органом должна включать исследование цены, по которой продукция продается магазинам или оптовым покупателям в нашей стране, и экспортной цены. Если выяснится, что экспортные цены значительно ниже продажу на внутреннем рынке, то есть все основания говорить о антиконкурентные действия», - пишет Дорошенко.
Теги: Донбасс, цена, подорожание, яйцо
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