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Все, что нужно знать о получении справки переселенца
Юристы благотворительного фонда «Горение» подготовили детальную инструкцию по получению справки переселенца. Все, что нужно знать, – в этой статье, просто и по пунктам.
Статус ВПЛ – кто имеет право? Внутренне перемещенное лицо – гражданин Украины, иностранец или человек без гражданства, который законно находится на территории страны и имеет право на постоянное проживание. При этом он вынужден покинуть место жительства, чтобы обезопаситься от негативных последствий:
вооруженного конфликта;
временной оккупации;
проявлений насилия;
нарушений прав человека;
природных или техногенных чрезвычайных ситуаций.
Получить статус ВПЛ также могут:
студенты, которые получали образование и имели регистрацию места проживания в общежитиях. Снявшись с регистрации, имеют право на получение справки, если не хотят вернуться к предыдущему месту жительства из-за обстоятельств, указанных выше;
люди, которые отбывали или отбывают наказание в местах лишения свободы, а также прописаны на соответствующей территории. Могут получить справку после освобождения, если не хотят возвращаться к предыдущему месту жительства;
военнослужащие с регистрацией на соответствующей территории. Не распространяется на военнослужащих срочной службы и военной службы по призыву лиц офицерского состава.
Как получить статус ВПЛ? Все просто – получить справку.
ВАЖНО ЗНАТЬ. Механизм выдачи таких справок утвержден Постановлением Кабинета Министров Украины от 1 октября 2014 № 509 (с изменениями).
Чтобы получить справку, нужно доказать, что во время риска негативных последствий вы жили на соответствующей территории. Например, в населенном пункте, где начались боевые действия.
ВАЖНО ЗНАТЬ. Первое: справка действительна без отметки миграционной службы. Второе: справка бессрочная. Третье: если после перемещения меняется место регистрации проживания – статус ВПЛ сохраняется.
Поскольку для получения справки ВПЛ отметка о регистрации в паспорте уже не нужна, достаточно подтвердить проживание на территории, из которой вы перемещаетесь.
Доказательства проживания. Если отметки о регистрации нету, подойдут доказательства:
военный билет со сведениями о прохождении военной службы;
трудовая книжка с записями о деятельности;
документы об образовании или справка с места учебы;
решение администрации или совета об устройстве ребенка в детское учреждение, в приемную семью, детский дом семейного типа, установлении опеки или попечительства;
медицинские документы;
фотографии, видеозаписи и тому подобное.
Основания для отказа в выдаче справки:
отсутствуют поводы для внутреннего перемещения;
государственные органы знают, что предоставленные сведения – ложные;
заявитель потерял документы, удостоверяющие его личность.
ВАЖНО ЗНАТЬ. Причиной отказа может стать потеря документа, а не «недостатки» в нем. Например, при отсутствии в паспорте гражданина Украины фото по достижению 25 или 45 лет – справку должны выдать и подчеркнуть необходимость ее вклеивания.
у заявителя нет отметки о регистрации места жительства на территории, с которой он перемещается, и отсутствуют доказательства;
доказательства не подтверждают факт проживания.
ВАЖНО ЗНАТЬ. Решение об отказе в выдаче справки – только письменное. Руководитель уполномоченного органа подписывает его, указывая причины отказа и порядок обжалования этого решения.
Основания для повторного получения справки:
появилась новая причина перемещения;
устранены основания для отказа в выдаче справки;
отказ в выдаче справки обжалован в суде;
справка потеряна или испорчена.
Как получить справку? Обратитесь с письменным заявлением в структурное подразделение по вопросам социальной защиты по месту жительства. Либо в уполномоченный орган регионального штаба или в местах жительства ВПЛ.
Заявление нужно подавать и подписывать лично. Малолетними детьми, недееспособными лицами или с ограниченной дееспособностью – через законного представителя.
Как ребенку получить справку? От имени малолетнего ребенка, который прибыл без сопровождения законных представителей, такое заявление подает родственник. Например, бабушка, дедушка, прабабушка, прадед, совершеннолетние брат или сестра, тетя, дядя. А также отчим, мачеха, у которых проживает ребенок. В случае их отсутствия – заявление подает представитель органа опеки и попечительства по месту пребывания такого ребенка.
От имени ребенка, живущего в детском учреждении, учреждении здравоохранения или социальной защиты, такое заявление подает руководитель заведения.
К заявлению приложите:
документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины, документ, удостоверяющий личность и подтверждающий специальный статус, либо свидетельство о рождении ребенка;
если отметки о регистрации места жительства нет – любые возможные доказательства, указанные выше.
При подаче заявления законным представителем, приложите:
документ, удостоверяющий личность законного представителя;
документ, подтверждающий полномочия законного представителя. Кроме случаев, когда законные представители, это родители;
свидетельство о рождении ребенка.
При подаче документов от имени ребенка, который прибыл без сопровождения или устроен в учреждение, добавляется:
удостоверение личности заявителя;
документы, подтверждающие родственные отношения между ребенком и заявителем;
подтверждение полномочий представителя органа опеки и попечительства или руководителя детского учреждения, учреждения здравоохранения или социальной защиты, и документ, подтверждающий зачисление ребенка в это заведение.
Срок оформления справки:
при наличии отметки о регистрации места жительства – в день подачи заявления. Если такой отметки нет – в течение 15 рабочих дней.
ВАЖНО ЗНАТЬ. Руководитель уполномоченного органа должен подписать справку ВПЛ.
Источник fdu.org.ua
Теги: Донбасс, инструкция, переселенцы, справка
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