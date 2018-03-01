"Черный" март для российских олигархов, или О чем США сигнализируют Кремлю

01.03.2018 19:18

Намедни министр финансов США Стивен Мнучин в ходе своего выступления в Калифорнийском университете сообщил, что в течение ближайших 30 дней против России будет введен очередной пакет санкций.

Что же, давно пора от прелюдии перейти к главному действу и дать списку "счастливчиков" согласно "кремлевского досье", пускай даже и не в полном составе, а лучше именно в нем – зеленый свет!

С другой стороны, скептики, наблюдающие за развитием событий вокруг данного пакета, могут отметить бюрократическую волокиту, затянувшуюся на долгие месяцы, и будут правы. Однако, есть как минимум два сигнала того, что март для ряда российских олигархов станет "черным".

Первый – это заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона о подготовке санкций в отношении ряда российских граждан как ответ на вмешательство в президентские выборы США.

Второй – это намерение Минфина США в марте ввести в действие дополнительный пакет санкций против Венесуэлы. А, как известно, Минфин США весьма прагматичен и одним выстрелом точно решит подстрелить сразу двух крыс. Для данной структуры вполне присуще раздавать санкции оптом и Россия часто получает свою порцию "экономической радости" вместе с КНДР, Ираном, или Венесуэлой…

А потому, у марта 2018 есть все шансы стать для российского олигархата "черным". Ждемс!

Источник 24tv.