Все рубрики раздела
- Названа неожиданная причина высокого артериального давления18:36
- "Черный" март для российских олигархов, или О чем США сигнализируют Кремлю19:18
- Мифы о микроволновке, в которые пора перестать верить18:53
- Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат. Неожиданно!14:12
- Путин сольет Донбасс после выборов?11:59
- Что будет, ели переселенец сменит прописку11:24
- Как за три недели сбросить 10 килограммов11:02
- Грипп опасен для мозга: ученые пришли к неожиданному выводу17:38
- Самые опасные: эти пять лекарств убивают ваше сердце15:50
- В березні буде шалена магнітна буря, названо дату удару: що робити14:00
Что будет, ели переселенец сменит прописку
Последнее время у нас часто спрашивают, что будет, если переселенец сменит прописку? Например: “Если я сделаю прописку в Харькове то я больше не буду являться ВПЛ и пользоваться помощью?”
Отвечаем.
Нет, смена места регистрации (прописки в паспорте) не влечет за собой отмену справки ВПЛ. Как и факт приобретения жилья. Закон Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" предусматривает исключительные основания для отмены действия справки и внесения сведений об этом в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах.
Этими основаниями могут быть только:
1) подача заявление об отказе от справки;
2) лицо совершило действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; террористический акт; вовлечение в совершение террористического акта; публичные призывы к совершению террористического акта; создание террористической группы или террористической организации; содействие совершению террористического акта; финансирования терроризма; осуществление геноцида, преступления против человечности или военного преступления;
3) человек вернулся к покинутому месту проживания;
4) человек выехал на постоянное место жительства за границу
5) человек подал заведомо недостоверные сведения.
НО, если вы или члены вашей семьи стали владельцами жилья на подконтрольной территории Украины (данные об этом внесены в Реестр недвижимого имущества) адресная помощь Вам назначена не будет. Обратите внимание! Речь идет именно о праве собственности, а не регистрации, т.е. если вы поменяете место прописки, но в собственности у вас не будет недвижимости вне неподконтрольной территории/расположенной на линии разграничения , помощь по прежнему положена
Донбасс SOS.
Теги: Донбасс, изменение, прописка, переселенец
- Курс валют на сегодня, 6 июля
- Курса валют на сегодня, 10 января: доллар и евро стали дороже
- Прогноз банкиров - что будет с долларом
- Российский эксперт прогнозирует передел границ стран постсоветского пространства
- Курс НБУ на 10 февраля: доллар и евро стали дороже
- Украинец получил iPhone 7 за то, что избавился от фамилии Путин (ФОТО)
- Оккупанты Донбасса готовят удар?22:20
- Правоохранители подконтрольной Донетчины раскрыли 122 преступления, совершенные в ОРДО22:00
- Волкер рассказал, когда Украина вернет неподконтрольный Донбасс21:40
- Стало известно, кто будет пытаться пробиться в Донбасскую Лигу Смеха21:20
- Ходаковский сообщил, чего не хватает оккупантам Донбасса21:01
- Министр обороны Украины рассказал о миротворцах для Донбасса20:40
- Захарченко хочет поставить "в ружье" всех мужчин до 55 лет?20:27
- Будни ОРДО: после "национализации" люди лишились зарплаты20:08
- Оккупанты Донбасса "засветили" бронетехнику19:50
- Стихия не смогла остановить поезда на Донбассе19:42
- Оккупанты Донбасса готовят удар?22:20
- Правоохранители подконтрольной Донетчины раскрыли 122 преступления, совершенные в ОРДО22:00
- Волкер рассказал, когда Украина вернет неподконтрольный Донбасс21:40
- Стало известно, кто будет пытаться пробиться в Донбасскую Лигу Смеха21:20
- Ходаковский сообщил, чего не хватает оккупантам Донбасса21:01
- Министр обороны Украины рассказал о миротворцах для Донбасса20:40
- Захарченко хочет поставить "в ружье" всех мужчин до 55 лет?20:27
- Будни ОРДО: после "национализации" люди лишились зарплаты20:08
- Оккупанты Донбасса "засветили" бронетехнику19:50
- Стихия не смогла остановить поезда на Донбассе19:42
- Названа неожиданная причина высокого артериального давления18:36
- "Черный" март для российских олигархов, или О чем США сигнализируют Кремлю19:18
- Мифы о микроволновке, в которые пора перестать верить18:53
- Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат. Неожиданно!14:12
- Путин сольет Донбасс после выборов?11:59
- Что будет, ели переселенец сменит прописку11:24
- Как за три недели сбросить 10 килограммов11:02
- Грипп опасен для мозга: ученые пришли к неожиданному выводу17:38
- Самые опасные: эти пять лекарств убивают ваше сердце15:50
- В березні буде шалена магнітна буря, названо дату удару: що робити14:00
- Путин откровенно сказал, за сколько “продаст” Донбасс, позволив ввести туда миротворцев
- Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат. Неожиданно!
- Украинских пенсионеров избавят от большой несправедливости, суд вынес судьбоносное решение
- Желания и прогресса нет: боевики "ДНР" отказались запускать Vodafone в оккупированном Донецке - подробности
- Ходаковский: При попытке ввести миротворческий контингент на условиях запада мы выйдем из-под управления и объявим собственную войну
- Характер женщины по её имени
- Переселенцы возмущены проверками СБУ
- Захарченко может не поздоровиться: боевик своим приказом "спалил" Кремль
- «Друзья, вас продолжают обманывать»: В ОРДО показали узел связи «Водафон»
- Соцсети сообщают приятные новости о донбасских пунктах пропуска