Мифы о микроволновке, в которые пора перестать верить

01.03.2018 18:53

Вот вроде живем не в Средневековье, а такие антинаучные суеверия вокруг (!) бытовой техники — скорее правило, чем исключение. Поэтому считаем своим долгом их развеять и восстановить честное имя микроволновки, пишет .from-ua.

Миф № 1: Микроволновка “убивает” еду

То есть есть якобы живая еда и мертвая. И различаются они способом обработки. А термическое воздействие на корню убивает клетки моркови в супе, жареной курочки и даже атомы ягод в киселе. Правда в том, что клетки фруктов и овощей начинают погибать сразу после сбора плодов. И уж, конечно, наличие или отсутствие “живых клеток” не меняет химический состав продукта и не исключает питательных веществ.

Миф № 2: Шеф, всё пропало… всё пропало!

Считается, что спаржа, тушеная на сковородке, будет полна питательных веществ, но стоит вам только на 1 минуту отправить это же блюдо в СВЧ-печь, и их больше нет. Любой способ обработки свежих продуктов влияет на содержание белков, жиров, витаминов и микроэлементов. Но это зависит не от микроволновки, а от интенсивности и продолжительности нагрева, а главное — от площади контакта с окружающей средой. Так, при варке их утрачивается намного больше. Самыми же щадящими как раз считаются запекание в духовке, жарка на сухой сковороде и… приготовление в микроволновой печи.

Миф № 3: Еда становится радиоактивной

А еще меняется молекулярная структура. Радиоволны микроволновой печи в принципе не способны изменить атомно-молекулярную структуру продукта. Для этого ей банально не хватает мощности. Квант энергии микроволнового (неионизирующего) излучения не способен оторвать электрон от атома. Максимум, что может сделать вашу пиццу радиоактивной, — адронный коллайдер. Любые изменения во вкусе продуктов обусловлены тем, что в СВЧ-печи продукт прогревается полностью, а не поверхностно, как в сковороде или духовке.

Миф № 4: Микроволновка способна вызывать рак

Сбой в работе иммунной системы возможен только при длительном прямом контакте. Он не может быть таким при бытовом использовании печи. Во-первых, готовый прибор оснащен разными степенями защиты от излучения. Плотность его мощности в микроволновке — 5 мВт/см2 на расстоянии 5 см от печи. Для сравнения, в мобильном телефоне она в 2 раза больше при прочих равных, но тревогу что-то никто не бьет.

Миф № 5: При разогреве образуются канцерогены

Как уже было сказано выше, мощность микроволновой печи для этого мала. Канцерогены же могут выделяться, если вы будете разогревать еду в неподходящей посуде — полиэтилене или не предназначенном для микроволновки пластике. Ну и, конечно, не пытайтесь ставить посуду с металлической краской или сделанные из металла. Это чревато порчей посуды или бытовым взрывом.

А в остальном пользуйтесь микроволновками на здоровье и помните, что есть гораздо больше действительно небезопасных вещей. И не усложняйте себе жизнь!