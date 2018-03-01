Путин сольет Донбасс после выборов?

01.03.2018 11:59

Победитель президентских выборов в России, назначенных на 18 марта 2018 года, известен всем заранее. Поэтому интригу вызывает другой вопрос: а что будет делать Владимир Путин после своего очередного переизбрания? Наиболее вероятно, что ничего, то есть то же, что и сейчас, и кремлевская политика совершенно не изменится. Но многие, как в России, так и в Украине, ждут от него шагов, на которые он не решался до выборов. В первую очередь, в отношении Украины и её мятежного Донбасса. Захочет ли Путин разрешить, наконец, эту зависшую проблему, и как именно?

«Шатун» в России

Почему в путинской России не произошло ни одного майдана? Вот при Ельцине один был, в 1993-м (не считая того что в 1991), а при Путине – ни разу. И ведь нельзя сказать, что Запад над этим не работал! «Цветные революции» зажигались по всему постсоветскому пространству, там, где местные режимы не соответствовали планам Госдепартамента. А там, где соответствовали – пусть даже это людоедские среднеазиатские режимы – никаких революций не было. И «Фридом Хаус» не обзывал их президентов-падишахов «диктаторами».

Зажечь Майдан в Украине было просто. Тутошняя политическая система такова, что центральная власть всегда имели поддержку только половины страны – а значит, вторую всегда можно было взбунтовать. Здесь всегда можно найти несколько сердитых олигархов, желающих профинансировать и возглавить свержение режима своих конкурентов. А уровень продажности руководителей силовых ведомств такой, что украинские политики заводят собственные карманные армии «титушек» и «активистов», или предпочитают иметь дело с ОПГ – так оно гораздо надежнее! Так что достаточно Западу было свистнуть «ребята, начинайте, мы вас прикроем!», как в Киеве возводились баррикады. Они бы и сейчас выросли снова, да рак на горе пока молчит.

Российские силовики умнее своих украинских коллег, поэтому в политическом плане они всегда остаются на стороне Кремля. Да, они берут взятки у коррупционеров и преступников, им же тоже надо вкусно «кушать» - но они не продавали своего президента за ланчем с олигархами или американскими послами. Поэтому свезти на Красную Площадь тысячи гопников и ультрас, вручив им транспаранты «хотим демократии!», было невозможно. А главное, Россия политически однородна, в отличие от Украины. В Москве народ более либерален, в провинции более консервативен и левее, но в целом все россияне объединены идеями своей великодержавности и вековым противостоянием с Западом.

Но Госдеп никогда не опускает руки. Не получился один вариант – пробуют другой, американцы настойчивая нация. Если в России не вышло с майданом (быстрый вариант), то может получиться с медленным расшатыванием кремлевской вертикали. Тут главное методично настраивать против неё как можно больше россиян. Особенно важно это в канун выборов, потому что если заоблачные рейтинги В.В.П пойдут вниз (а подтасовать выборы по всей России невозможно), то это продемонстрирует действенность метода «шатуна».

Увидев, что слово «демократия» в России чуть ли не ругательное и популярностью не пользуется, против Кремля готовят масштабный «антикорупционный» проект, испытывая его сейчас на Украине. Ну да, а вы думали с чего бы это в украинских СМИ низвергается такой ливень компромата на всех, даже на самых малоизвестных и никому не интересных людей?! Дык, тренируются! Но этим дело не ограничится, на борьбу с Путиным мобилизуют всех, даже защитников животных.

Самое же верное решение это использовать против Путина самый мощный общественно-политический ресурс – ура-патриотизм и великодержавие россиян. И не упускать ни одной возможности обвинить его в сдаче интересов России или предательстве русских, устами борца за русский мир во всем мире Гиркина или каких-то бородатых носителей духовных скреп. Например, за «слив Новороссии».

Была такая республика

Ровно сто лет назад в Бресте, подписанием договора между Центральными державами и РСФСР, завершился процесс мирного урегулирование между Берлином и Петроградом, а также между Петроградом и Киевом. Именно Брестский стал первым официальным международным договором, признавшим государственность и границы Украины (УНР) как со стороны Германии и её союзников, так и со стороны России – которая тогда потеряла свои национальные окраины и сжалась до размеров РСФСР.

За этот мир Ленина тогда прокляли и половина его соратников, и почти все союзники-эсеры (пытавшиеся сорвать его убийством Мирбаха). Всё дело было в Украине, которую, как они считали, Ленин «отдал немцам». Так считали украинские большевики и эсеры харьковского правительства УНРС (Украинской народной республики советов), вынужденного эвакуироваться в РСФСР. И так считали большевики и эсеры Донецко-Криворожской (ДКР) и Одесской республик, которые вообще не хотели, чтобы их территории включили в состав национальной Украинской республики.

Но вместо ожидаемой помощи от России они получили от Ильича нож в спину - в виде согласия на ввод в УНР австро-немецких армейских корпусов (по просьбе Центральной Рады) для вытеснения войск УНРС и ДКР. Начав наступление 30 марта, к 28 апреля 1918 года немцы взяли Луганск и выбили красных за границы Украины. Как пишут сегодня, с явным намеком, «европейские войска освободили Украину от московских агрессоров». Мол, хорошо бы повторить!

Тогда у Ленина было весомое оправдание: невозможность продолжать войну против Германии ради удержания Украины и Прибалтики. Ему поверили. Но когда в 1919 году новосозданная Украинская советская армия (Антонов-Овсиенко, Артем, Коцюбинский, Щорс) заняла город Славянск, то из Москвы пришло распоряжение создать Донецкую губернию как часть Советской Украины. Ни о какой ДКР, равно как об Одесской или Таврической республике, в Кремле не захотели и слышать – равно как и принимать их в состав РСФСР. Так Россия «кинула и слила» тогдашних донецких сепаратистов.

Но почему? Весной 1918 года это еще объяснялось замирением с немцами, но что мешало в 1919-м? На этот счет есть два мнение. Первое – Ильич невероятно любил Украину, намного больше чем Россию. Ну, тут ничего кроме Ленина в вышиванке под жилеткой («жыдобандеровец» какой-то), лопающего вареники с вишнями, мы ничего представить не можем.

Второе – Ленин понимал, что если от Украины отрезать шмат по самый Днепр, то остальная часть, не в состоянии существовать самостоятельно, в итоге просто уйдет к Польше (уже захватившей Галицию и Волынь), серьезно усилив вторую Речь Посполитую. А на тот момент фронт разгоревшейся советско-польской войны отнимал на себя почти миллион красноармейцев (половину всей РККА). Зато большая и единая Советская Украина – это самый главный союзник Советской России. Как видим, выбор Ленина был достаточно прагматичным и мудрым. Вопрос в том, каким будет завтрашний выбор Путина?

Куда ни кинь – везде клин!

Ранее мы описывали возможный вариант военного вторжения России, который до сих пор остается актуальной угрозой. Однако это лишь один из множества возможных планов Путина. Сегодня мы рассматривает иной, альтернативный: уход России из Донецка и Луганска, полный слив «республик», вплоть до пассивного непротивления военной операции Украины. На первый взгляд, это будет однозначный и громкий политический провал Кремля. Но давайте еще раз вспомним Ленина: тот отказался от ДКР не просто так.

Так же как РСФСР не могла вести войну против Германии, сегодняшняя РФ не может вести войну против США и их союзников. Если бы речь шла лишь о ядерном оружии, тогда всё проще: погрозили бы друг другу ржавыми боеголовками 70-х годов, и остались в паритете. Но возможная война Москвы и Вашингтона, о которой сегодня аналитики, это «гибридный» конфликт (скорее всего на территории третьих стран, той же Украины) с использованием обычных вооружений, который просто быстро вымотает обладающую меньшими ресурсами Россию. А ведь у американцев еще есть такое мощное оружие, как экономический рубильник! Стоит им его дернуть, как Россия будет просто отрезана от всего мирового рынка.

А тут еще одна проблема: взявшись в сирийскую войну, Россия вынуждена не только тратить на неё денежные, материальные и людские ресурсы, но и держать коридор снабжения своих войск. Если Путин разожжет большую войну в Украине, то есть вероятность того, что его сирийский «экспедиционный корпус» окажется отрезанным от России – а тогда Америка руками исламистов просто вырежет их всех вместе с Асадом.

Однако в ходе четырехлетнего международного, пардон, срача вокруг Крыма и Донбасса было выяснено, что Европа, особенно Германия, является убежденным экономическим союзником России, что европейцам самим не нравятся антироссийские санкции. И что треклятая проблема Донбасса и Крыма сегодня являются практически единственным препятствием на пути реализации стратегических глобальных планов Кремля о том, как дружить с Европой и Китаем против Америки. Особенно Донбасс, потому что там продолжается военный конфликт, в то время как аннексия Крыма это лишь политико-правовая формальность.

Поэтому с этой точки зрения для Москвы выгодна не заморозка конфликта, и уже тем более не полномасштабное вторжение в Украину, а скорейшая реализация Минского мира. А если Киев будет и дальше упираться и тормозить Минский процесс, то плюнуть на Донецк и пожертвовать «республиками» - то есть позволить Украине вернуть ОРДИЛО на своих условиях, как можно скорее. Не исключено, что на основе тайных договоренностей Банковой и Кремля. Конечно, для проформы Лавров забрызгает ООН слюной, требуя созыва Совбеза, но Россия будет лишь гневно осуждать действия Киева, ничуть им не мешая.

Разумеется, что российские ура-патриоты возмутятся. Будут кричать, что Путин слил и предал (Гиркин уже это утверждает). И это могло бы серьезно отразиться на рейтинге главного кандидата президентских выборов. Поэтому если Путин решил избавиться от висящих на его шее вериг Донецка и Луганска, то он сделает это после выборов. К тому же у него тогда появится уйма времени чтобы попытаться объясниться перед россиянами: мол, во всем виноваты коварные украинцы и подлые американцы, а Россия скрупулезно следовала договоренностям! Объяснили же россиянам олимпийское унижение…

Нельзя утверждать, что будет именно так. По Донбассу существует с полдюжины только основных прогнозов: бесконечный Минский процесс, реализация Минского процесса, заморозка конфликта, введение миротворцев, отход Украины, уход России, вторжение России – и масса разных вариантов каждого. Причем каждый вариант имеет свои аргументации. Сегодня мы просто рассмотрели один из них, и он отнюдь не выглядит фантастическим – тем более, что Россия однажды уже это делала.

Источник from-ua.