Названа неожиданная причина высокого артериального давления

02.03.2018 18:36

По данным исследователей, больше миллиарда людей во всем мире страдают от повышенного артериального давления.

Гипертоническая болезнь давно перестала быть чем-то неизведанным. Сейчас практически каждый второй человек в пожилом возрасте имеет высокое давление и вынужден постоянно принимать лекарства, стабилизирующие его показатели.

Медики неоднократно заявляли, что причинами высокого давления могут быть:

- лишний вес;

- алкоголизм и курение;

- употребление жирной и сильносоленой пищи;

- дефицит или переизбыток жидкости в организме;

- стрессовые нагрузки;

- нездоровое питание, повышающее уровень холестерина, забивающего сосуды.

Для того, чтобы с уверенностью назвать провокаторов высокого артериального давления американские и австралийские ученые объединили свои силы и провели еще одно глобальное исследование.

Результат поразил всех. Оказывается, гипертоническая болезнь может передаваться по наследству. Все дело в том, что существует ген под названием "семейный гиперальдостеронизм 2 типа", который стимулирует выработку надпочечниками гормона альдостерона, который и повышает артериальное давление.

Получается, что если в семье у кого-то из старших уже диагностирована артериальная гипертензия, то дети будут на 99% подвержены риску заполучить это заболевание.

Гипертонию нельзя назвать безобидным недугом, так как на самом деле она может привести к серьезным последствиям, в том числе и инсульту, инфаркту или почечной недостаточности, так что шутить с этим не стоит.

Источник hronika.info.