Как бороться с весенним авитаминозом: действенные способы

05.03.2018 08:10

Нехватка витаминов - то, с чем можно бороться.



Авитаминоз — крайне неприятное состояние, при котором организм человека серьёзно страдает, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.



Может отмечаться повышенная слабость, упадок сил, проблемы с работоспособностью. Кроме того, недостаток витаминов затрагивает и внешность человека: начинают ломаться ногти, волосы становятся пересушенными, кожа теряет здоровый цвет, приобретая землистый оттенок. Особенно характерно такое состояние для конца зимы, когда организм уже измучен перепадами температур, осадками, морозами и т. д. При этом скорректировать ситуацию не так и сложно. Есть немало подручных способов вернуть себе здоровье.



Коррекция питания



Несмотря на то, что про питание весной, казалось бы, все всё знают, ошибок при составлении меню совершается довольно много. Так, например, чтобы улучшить своё самочувствие и существенно повысить защитные силы организма, достаточно перевести питание в "растительный режим". Не надо садиться на диеты и ограничивать себя в пище: от этого организму может стать только хуже. Но вот расставить приоритеты так, чтобы на столе присутствовало больше растительных компонентов, вполне возможно. Врачи нередко рекомендуют разнообразить рацион в конце зимы сырыми продуктами: овощами, салатами и т. д. Это позволит дать организму больше питательных и полезных веществ, которые при кулинарной обработке продуктов могут потеряться.



Весной особенно рекомендуют есть капусту. Стоит она недорого, есть в любом магазине и при этом буквально незаменима для человека, которому не хватает витаминов. В этом овоще содержится огромное количество ценных и полезных веществ. Это глюкоза, сахароза, каротиноиды. Кроме того, она богата витамином С, никотиновой кислотой, тиамином, рибофлавином, фолиевой кислотой и т. д. А ещё в ней много кальция, магния, железа, свинца, никеля, серебра и т. д. Именно поэтому квашеная капуста весной — настоящая панацея от недугов.



Также в это время года советуют есть запечённые яблоки: они позволяют получить большое количество витаминов, сохраняющихся при аккуратном приготовлении.

Дополнительно советуют применять и витаминные комплексы. Они помогают восстановить баланс полезных веществ и микроэлементов в истощённом за зиму организме.



Меняем режим



Изменение режима дня — часть реабилитации организма после холодного времени года. Хроническая усталость развивается не только на фоне перепада температуры на улице и весенней слякоти. На деле нередко проблема появляется из-за банального недосыпа. Ведь именно на стыке зимы и весны он чувствуется намного сильнее. Поэтому следует спать не менее 8-9 часов. А значит, стоит устроить свой распорядок дня так, чтобы было больше времени на отдых.



Отличным дополнением для бодрости станут контрастные умывания. Для тех, кому здоровье позволяет, подойдёт контрастный душ. Но вполне достаточно будет просто чередовать воду при умывании лица. Отличным решением станет использование кубиков льда, например, из травяных отваров. Такой вариант отлично тонизирует организм.



Нередко люди, чувствующие себя усталыми и измождёнными, игнорируют прогулки на свежем воздухе. И совершенно зря! Ведь даже лёгкий моцион позволяет вернуть бодрость духа, насытить организм кислородом. Достаточно прогуляться за пару часов до сна, причём делать это быстрым шагом. Так кровь разгоняется по телу быстрее, и человек начинает чувствовать себя существенно бодрее.



В качестве дополнительной терапии советуют и точечный массаж. Стоит немного помять пальцы — можно это сделать, например, при нанесении крема — чтобы почувствовать себя заметно лучше. Усталость отступает практически мгновенно.





Эфир и ультрафиолет



Зимой человеку не хватает солнца. Да и сами солнечные ванны представляют собой отличное укрепляющее средство. Выходом из положения станет использование кварцевой лампы. Правда, стоит с ней быть поаккуратнее. Но эффекта легкого загара всё же можно добиться. Стоит применить и ароматерапию. Отличным выбором будут запахи лимона, апельсина и т. д. Можно добавить масло в лампу, а можно накапать несколько капель в ванну с водой.