Назван лучший фрукт для снижения артериального давления

05.03.2018 18:46

О полезных свойствах этого фрукта многие даже не догадываются.



Один из самых сладких и ароматных фруктов, обладающий целым списком ценных для здоровья свойств, это - банан. Этот экзотический фрукт, растущий на пальме, давно перестал быть экзотическим для украинцев и может даже конкурировать с яблоками.



Бананы вмещают в себе множество полезных витаминов и минералов, но при этом считаются калорийными и очень сладкими, из-за чего кушать их можно не всем. К примеру, диабетикам и людям с ожирением диетологи не рекомендуют есть бананы вообще или же сократить их употребление до 1 шт в 2-3 дня и то в его первой половине.



Полезные свойства бананов, о которых вы могли не знать:



- снимают эмоциональное и физическое перенапряжение;



- устраняет отеки и предупреждает задержку жидкости в организме;



- повышают производство гормонов "счастья";



- восполняют запас энергии;



- укрепляют мышцы и прибавляют сил, поэтому их так любят спортсмены;



- защищают слизистую оболочку желудка от раздражителей, из-за чего медики рекомендуют их есть всем, у кого язва или гастрит, а также перед "бурными" застольями;



- повышают аппетит;



- укрепляют иммунитет;



- внутреннюю сторону бананов можно использовать, как отбеливающее средство для зубов и противовоспалительное - для кожи.



Самое главное целебное свойство бананов заключается в том, что с помощью этого фрукта можно контролировать артериальное давление и не допускать резких сачков вверх. Так что гипертоникам, за исключением тех, у кого есть ожирение или диабет, нужно кушать по банану в день и тогда давление будет оставаться в норме.



Интересно знать: мини-бананы намного полезнее, чем эти же фрукты только обычного размера. В тропиках крупные бананы используют, как кормовые, а вот маленькие бананчики употребляют в пищу.

Источник: http://hronika.info