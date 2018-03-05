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Назван лучший фрукт для снижения артериального давления
О полезных свойствах этого фрукта многие даже не догадываются.
Один из самых сладких и ароматных фруктов, обладающий целым списком ценных для здоровья свойств, это - банан. Этот экзотический фрукт, растущий на пальме, давно перестал быть экзотическим для украинцев и может даже конкурировать с яблоками.
Бананы вмещают в себе множество полезных витаминов и минералов, но при этом считаются калорийными и очень сладкими, из-за чего кушать их можно не всем. К примеру, диабетикам и людям с ожирением диетологи не рекомендуют есть бананы вообще или же сократить их употребление до 1 шт в 2-3 дня и то в его первой половине.
Полезные свойства бананов, о которых вы могли не знать:
- снимают эмоциональное и физическое перенапряжение;
- устраняет отеки и предупреждает задержку жидкости в организме;
- повышают производство гормонов "счастья";
- восполняют запас энергии;
- укрепляют мышцы и прибавляют сил, поэтому их так любят спортсмены;
- защищают слизистую оболочку желудка от раздражителей, из-за чего медики рекомендуют их есть всем, у кого язва или гастрит, а также перед "бурными" застольями;
- повышают аппетит;
- укрепляют иммунитет;
- внутреннюю сторону бананов можно использовать, как отбеливающее средство для зубов и противовоспалительное - для кожи.
Самое главное целебное свойство бананов заключается в том, что с помощью этого фрукта можно контролировать артериальное давление и не допускать резких сачков вверх. Так что гипертоникам, за исключением тех, у кого есть ожирение или диабет, нужно кушать по банану в день и тогда давление будет оставаться в норме.
Интересно знать: мини-бананы намного полезнее, чем эти же фрукты только обычного размера. В тропиках крупные бананы используют, как кормовые, а вот маленькие бананчики употребляют в пищу.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, здоровье, артериальное давление, банан
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