Как самостоятельно распознать воспаление легких

06.03.2018 17:26

Медики назвали самые характерные для пневмонии симптомы.

Немногим известно, что до возникновения антибиотиков пневмония считалась смертельным заболеванием. На сегодняшний день ситуация намного улучшилась и у врачей появились "инструменты", при помощи которых они могут вылечить человека с воспалением легких за несколько недель.

Несмотря на наличие эффективных лекарственных препаратов, пневмония и сегодня является серьезным заболеванием, которое жизненно необходимо распознать на начальной стадии развития - это удвоит шансы больного на скорейшее выздоровление и отсутствие осложнений.

Какие симптомы должны насторожить человека и указать на развитие воспаления легких?

- лихорадка, озноб;

- дрожь в теле;

- боли в грудной клетке, усиливающиеся при вдохе или кашле;

- одышка и сухой кашель;

- посиневшие губы;

- покраснение кожи на шее или появление на ней красных пятен;

- потеря сознания, бред;

- в мокроте наблюдаются прожилки крови;

- общая слабость, недомогание.

Как только вы заметили у себя или своих близких несколько вышеперечисленных симптомов, сразу же вызывайте врача на дом. Не занимайтесь самолечением, так как при бактериальной пневмонии помочь выздороветь помогут только антибиотики, а при вирусной - эти лекарства будут бессильны. Больной может попросту потерять драгоценное время и заработать осложнения.

Источник hronika.info