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Названы семь "золотых" правил хорошего зрения
Окулисты напомнили, как сохранить зрение на долгие годы и предупредить все возможные заболевания глаз.
Ежедневно человек напрягает свои глаза, открыв их с самого утра и закрыв только ночью. В течение всего дня, конечно же, он моргает, но тех секунд отдыха для глаз абсолютно не хватает, дабы избежать переутомления.
Больше остальных рискуют посадить себе зрение или "заработать" какое-нибудь глазное заболевание люди, работающие за компьютером и неотрывно смотрящие в экран 7-10 часов подряд.
Чтобы обезопасить свои глаза от старения и каких-либо деформаций сетчатки, медики назвали семь "золотых" правил, которые помогут сохранить отличное зрение до глубокой старости:
1. Старайтесь чаще моргать, так вам удастся избежать проблемы "сухого глаза".
2. Любой гаджет, книга, газета должны находиться на расстоянии 30-40 см от глаз.
3. Один раз в час устраивайте 5-минутный перерыв и для своих глаз и для своего тела и мозга, вы должны отдыхать, иначе болячек не избежать.
4. Яркость в компьютере, ноутбуке, планшете и смартфоне должна быть настроена таким образом, чтобы изображение не светило во много раз ярче, чем освещение в помещении. Но и слишком тусклым оно не должно быть, потому как вы будете напрягать глаза, а это чревато последствиями.
5. Настроить диапазон цветов в мониторе вашего устройства. Желательно уходить от так называемого "синего" излучения к более теплым оттенкам.
6. Регулярно выполняйте несложные упражнения для глаз, особенно такая гимнастика эффективна после рабочего дня, когда с глаз нужно снять усталость и помочь им расслабиться.
7. Не забывайте проходить обследование у офтальмолога раз в год, особенно, если вы работаете за компьютером или же ваш возраст больше 45 лет.
Совет от окулистов: на солнце нужно обязательно носить солнцезащитные очки, вне зависимости от того, какое время года за окном.
Источник hronika.info
Теги: Донбасс, здоровье, зрение, правила
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