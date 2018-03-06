Небесна сотня в труні перевернулася: легалізація «тітушок» обурила українців

06.03.2018 16:52

Останні роки практично будь-яка акція протесту, мітинг чи погром скандальної будівництва не проходить без “тітушок”

«Сьогодні в Україні існує не один десяток компаній з розгорнутою організаційною структурою і з сильним юридичним крилом, основним завданням яких є фізичне супровід рейдерських атак. Ці люди добре підготовлені організаційно, фізично і обов’язково вміють знаходити спільну мову з поліцією», – пояснюють експерти.

Примітно, що деяких людей у ​​владі такі бригади влаштовують настільки, що їх мають намір спробувати легалізувати. Так, нот фракції «Народний фронт» Євген Дейд заявив про свій намір внести в парламент найближчим часом законопроект про приватних військових компаніях.

«Завдання – створити дієвий законний механізм, який допоможе тисячам наших хлопців якісно себе реалізовувати в цій сфері», – заявив політик.

Така ініціатива вразила українців, свідчать ексклюзивні коментарі Politeka.

«Хлопці з небесної сотні в труні перевертаються, хто на їх крові до влади прийшли», «Вони там на верху, що зовсім ебу далися (вибачте за мій поганий французький», «З цими мразь все зрозуміло, ну а нормальні люди де? Чому вони мовчать? Адже самі ж постраждають від цього!!!», «Пиз*ець. Треба валити з країни», «Вже зараз на вулицю страшно вийти трохи стемніє, а потім і зовсім…», «Це означає, що будь-якого з нас можуть відгамселіти і це буде легально, так? Мудро…”, “так вони вже давно легалізовані, просто тепер напевно будуть за контрактом працювати і готівка ги платити”, “Вони вже давно легалізовані, тільки господар помінялися, а ще деяких в форму копів одягли”, – йдеться в коментарі.

Нагадаємо, раніше в Одесі напали на відомого громадського працівника, колишнього керівника обласної організації “Правого Сектора” Сергія Стерненко. Напад стався біля його будинку. Активіста били битою. У нього була розбита голова, також пошкоджений його автомобіль.

Як уже повідомляла Politeka, після того, як в Солом’янському суді Києва винесли рішення по затриманому міському голові Одеси Геннадію Трухановому, «тітушки» побили кількох активістів.

Джерело novyny24.