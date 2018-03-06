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Почему кошки «мнут» человека лапками перед сном?
Главная причина, по которой молодые кошки и коты "разминают" друг друга лапками или делают это со своим хозяином, берёт своё начало у диких животных семейства кошачьих.
Таким нехитрым способом кошки действительно готовят себе место для сна — уплотнённая область травы у диких кошек сменилась на одеяла и тёплые вещи хозяев, пишет kr24.com.
Второй причиной кошачьего массажа, как отмечают зоологи, может стать абсолютно примитивная потребность в пище. Эта особенность у кошек врождённая — ещё при грудном вскармливании массаж используется котятами как средство стимуляции работы молочных желёз матери. При этом, по словам учёных, кошачий массаж хозяину может свидетельствовать о том, что животное воспринимает человека как большую маму без шерсти и хвоста и пытается получить от неё молоко.
Зоологи отмечают, что, несмотря на разные причины происхождения кошачьего массажа, такое действие означает, что вы глубоко симпатичны животному, — помимо других причин, учёные считают, что специальные железы в подушечках кошачьих лап оставляют на человеке или его личных вещах специальные маркеры, с помощью которых животное заявляет о своих правах на человека.
Теги: Донбасс, сон, кошки, массаж
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