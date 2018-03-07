5 вещей, которые забирают у нас энергию и силы

07.03.2018 08:10

Многие вещи в нашем доме вызывают у нас приятные воспоминания или просто дороги как память, и избавиться от них не так уж и просто. Однако некоторые из них забирают жизненную энергию и лишают нас сил, поэтому хранить их в доме категорически запрещено.

Человек может привязываться к вещам не меньше, чем к людям. Неудивительно, что так происходит, ведь каждый предмет в нашем доме имеет свою историю и тесно связан с нашей жизнью. Иногда, находясь у себя дома, мы начинаем испытывать слабость и дискомфорт, но не можем понять причину такого состояния. Очень часто ухудшение самочувствия происходит из-за негативного влияния некоторых предметов. Дело в том, что каждая вещь обладает определенной энергетикой, и если она отрицательная, то и ее воздействие на нас будет аналогичным. Психологи и специалисты в области биоэнергетики утверждают, что некоторые вещи не просто сказываются на нашем здоровье, но и лишают нас жизненных сил. Чтобы избежать негативного влияния вещей-вампиров, нужно избавиться от них как можно скорее.

Какие вещи забирают у нас силы и жизненную энергию

Некоторые вещи в нашем доме являются своего рода талисманами. Они привлекают счастье и удачу и способны создать вокруг гармоничную атмосферу. Однако некоторые предметы обладают обратных эффектом. Они обладают негативной энергетикой, которая разрушает энергополе вашего дома и провоцирует множество проблем. В первую очередь, они лишают домочадцев сил и энергии, из-за чего вы можете ощутить слабость и снижение продуктивности. Немедленно избавьтесь от вещей-вампиров, чтобы предотвратить возникновение пагубных последствий.

Посуда. Кончено, не вся посуда является источником негативной энергии, но даже малейшие сколы и трещины разрушают ее энергетику. Поэтому употреблять пищу из битых тарелок или пить из треснувших стаканов запрещено. Испорченная посуда способна нарушить энергетику пищи или вовсе сделать ее отрицательной. Это касается не только посуды, которую вы используете ежедневно, но и старинных сервизов, используемых в качестве украшения дома. Даже если их внешний вид по-прежнему красивый, это не значит, что они обладают такой же положительной энергетикой, как раньше. Чем старше вещь, тем негативнее ее энергетическое воздействие на людей, а значит, вскоре вы сможете почувствовать ее влияние на себе. Также не рекомендуется долго хранить в своем доме грязную посуду: горы немытых тарелок в раковине не только характеризуют вас как неаккуратного хозяина, но и лишают жизненных сил.

Рога и головы мертвых животных. Если раньше охота была способом выживания, то сейчас данный род занятий считается обычным хобби. Заядлые охотники по-прежнему не упускают возможности отправиться в лес и добыть ценный трофей, поэтому рога и головы животных очень часто украшают стены домов. Однако мало кто знает о пагубном влиянии таких украшений. Они обладают «мертвой» энергетикой и способны не просто разрушить биополе вашего дома, но и лишить вас энергии, а также привлечь массу неудач. Чтобы избежать этого, никогда не украшайте свой дом такими предметами, а чтобы улучшить энергетику своего жилища, заведите себе четырехлапого друга и не забывайте заботиться о нем.

Ножи. Этот инструмент присутствует в каждом доме, но даже он относится к числу вещей-вампиров. Ножи способны аккумулировать негативную энергетику и притягивать в дом проблемы и неудачи. Согласно народной примете, оставив нож на обеденном столе, вы рискуете привлечь в свое жилище нечистую силу, которая останется там надолго и будет нарушать покой всех домочадцев. Чтобы избежать отрицательного влияния ножей, не нужно от них избавляться: просто не забывайте убирать их с видного места в шкаф или кухонный ящик. Если же ручка ножа вдруг сломалась, немедленно закопайте его подальше от своего дома. Таким образом вы отведете неприятности от себя и своих близких.

Гипсовые фигурки и статуэтки. В каждом доме есть хотя бы одна такая статуэтка, но является ли такое украшение безобидным? Считается, что пагубнее всего на энергетике человека сказываются гипсовые фигурки животных. Несмотря на их незначительные размеры, они способны разрушить энергетический фон вашего дома и лишить домочадцев сил и уверенности. Также они обладают отвлекающим эффектом. Это значит, что вы не сможете сосредоточиться на важных вещах и начнете чаще пребывать в мире иллюзий. Если вы получили в подарок гипсовую статуэтку, то заверните ее в белую ткань и уберите в шкаф. Если же они очень нравятся вам как предмет декора, постарайтесь расположить фигурки в зоне отдыха в гостиной, но не в спальне и не рядом с рабочим местом.

Маленькие солонки. В данном случае речь идет не о самом предмете, а о его размере. Если у вас в доме есть маленькая солонка, то, наверное, вы не раз замечали, что на ее уголках скапливается соль или вовсе высыпается из нее. Однако такая незначительная случайность может навредить всем домочадцам. Как вы знаете, есть немало примет и суеверий про соль, и самая главная из них связана именно с рассыпанной солью. Этот знак предвещает опасность всем обитателям дома, а также лишает их здоровья и жизненной энергии. Чтобы не рисковать, приобретайте только крупные и удобные солонки.

Вещи окружают нас повсюду, они обладают способностью впитывать энергию и могут передавать ее человеку. По этой причине стоит избегать контактов с некоторыми предметами, иначе вы рискуете привлечь в свою жизнь беды и неудачи

Источник: https://mirkrasoty.life/ с ссылкой на dailyhoro.ru



