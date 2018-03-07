Ученые предупредили об опасности уборки в доме

07.03.2018 20:41

Уборка в доме – неотъемлемая часть обязанностей практически каждой женщины. И многие во время клининга используют всевозможную едкую бытовую химию, при этом забывая о защитных мерах. Норвежские ученые в ходе исследований установили, что частое использование чистящих и моющих средств приводит к снижению функции легких.

Об этом сообщает Foxnews.

По словам ученых, у женщин, которые использовали спреи или другие чистящие средства хотя бы раз в неделю, было зафиксировано более ускоренное снижение функции легких, чем у тех, кто не пользовался бытовой химией.

"А ведь многие делают уборку при помощи бытовой химии едва ли не ежедневно", - отмечает ведущий автор исследования доктор Остин Сванс из Бергенского университета в Норвегии.

Сванс и его коллеги изучили данные более 6200 участников Исследования дыхательного здоровья Европейского сообщества. В 22 медицинских центрах в девяти странах Западной Европы участникам провели тесты функции легких и заполняли анкеты трижды на протяжении 20 лет. 80% участников сообщили, что они самостоятельно занимаются домашней уборкой.

Так, на протяжении исследования женщины, не имеющие отношения к применению бытовой химии, показали самое медленное снижение функции легких. То есть, у них был отмечен только естественный возрастной процесс, который начинается после 35-летнего возраста.

У остальных участников снижение функции легких было ускоренным – чем чаще был контакт с химией, тем быстрее происходил негативный процесс.

Авторы полагают, что такая закономерность связана с раздражением, которое происходит по причине воздействия испарений химических веществ на слизистые оболочки дыхательных путей.

Медики при этом настаивают, что во избежание вреда во время работы с бытовой химией необходимо надевать не только перчатки, но и маску либо респиратор. А также желательно во время и после уборки проветривать помещение.

Источник: https://from-ua.com