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8 Марта: что нельзя делать в праздник
В народе есть несколько советов, от чего лучше отказаться в этот день.
8 Марта украинцы отмечают Международный женский день. Сайт "Сегодня" пишет об истории и запретах этого замечательного праздника.
История праздника 8 Марта
Исторически Международный женский день появился как день солидарности женщин в борьбе за эмансипацию.
8 марта 1908 года по призыву нью-йоркской социал-демократической женской организации состоялся митинг с лозунгами о равноправии женщин. В этот день более 15 тысяч женщин прошли маршем через весь город, требуя сокращения рабочего дня и равных c мужчинами условий оплаты труда. Кроме того, было выдвинуто требование предоставления женщинам избирательного права.
С 1975 года ООН, в связи с Международным годом женщин, начала отмечать 8 марта Международный женский день.
Примите во внимание рекомендации ниже, но помните – 8 Марта не религиозный праздник, поэтому можно не бояться нагрешить. Однако в народе есть несколько рекомендаций, от чего лучше отказаться в этот день:
Нельзя отмечать 8 марта в компании женщин, если девушка не замужем – долго в девках проходит.
Не стоит затевать уборку в доме.
Не готовьте сами еду.
Теги: Донбасс, праздник, приметы, 8 марта
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