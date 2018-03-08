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Медики выяснили, в каком возрасте люди начинают стареть

08.03.2018 17:27
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Медики выяснили, в каком возрасте люди начинают стареть

Ученые из США выяснили, что человеческий организм начинает стареть позже, чем принято считать, пишет Сегодня.
Исследования, которые ранее были посвящены этому вопросу, показали, что организм начинает изнашиваться и стареть после наступления 30-летия.
Но недавний эксперимент поставил под сомнения прошлые утверждения. Согласно новым сведениям люди стареют после 39 лет. Перешагнув эту отметку, в организме начинают происходить процессы, которые подходят под определение – старение.
Было установлено, что достигнув 39 лет, у человека начинает притупляться интеллектуальная деятельность мозга. Кроме того, в указанном возрастном периоде часто наблюдаются проблемы, связанные с дисфункцией мышц и ухудшением структуры костей.
Начинает активно вырабатываться меланин, отвечающий за нормальное функционирование организма, защищая его. Такие процессы в организме свидетельствуют о его постепенном старении.



Теги: Донбасс, возраст, старение, старость
 
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