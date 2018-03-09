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Эксперты назвали самые опасные продукты питания
Вред для человеческого организма оказывают бактерии в продуктах.
Специалисты из Росконтроля провели проверку продуктов, по результатам которой составили список самых опасных из них. Наибольший вред для человеческого организма оказывают болезнетворные бактерии в продуктах, вызывающие интоксикации и аллергии.
Об этом пишет Хроника.инфосо ссылкой на vladtime.ru.
Сотрудники Росконтроля проверили продуты питания с целью выявления самых опасных из них. По результатам проверки были найдены продукты с наибольшей концентрацией бактерий, вызывающих аллергическую реакцию организма человека и интоксикацию. Опасными для человека могут быть фрукты, овощи, зелень из-за того, что в них большое количество влаги, которая является благоприятной средой для роста бактерий.
Заправки для салатов обогащают питательную среду для микроорганизмов и, если салат постоит некоторое время, употребление его грозит кишечной инфекцией. Вторые в списке опасных продуктов рыба и морские продукты, во многих из которых накапливается гистамин, провоцирующий появление аллергической реакции. Третью позицию занимает мясо без необходимой обработки. В сыром мясе сохраняются не только многочисленные бактерии, но и гельминты разных видов. Четвертые в списке яйца в связи с опасностью заражения сальмонеллезом.
Как и мясо, яйца перед употреблением нуждаются в термической обработке до полной готовности. Последний опасный продукт в списке – рис. Если хранить его при комнатной температуре после приготовления, на нем быстро начинает расти Bacillus cereus, являющаяся причиной многих кишечных заболеваний.
Теги: Донбасс, здоровье, опасность, продукты
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