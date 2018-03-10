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Родительская суббота 10 марта: что нельзя делать

10.03.2018 20:21
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Родительская суббота 10 марта: что нельзя делать

В 2018 году вторую родительскую субботу Великого поста отмечают сегодня, 10 марта.

Напомним, первая родительская суббота была 3 марта. В этот день верующие присутствуют на богослужении и литургиях, а также сами произносят молитвы об упокоении душ умерших и прощении грехов.

Сегодня расскажем о традициях, обрядах и запретах, касающиеся Родительской субботы 10 марта.

Традиции второй родительской субботы Великого поста 10 марта

Во время Великого поста в храмах не проводится божественных литургий. Однако православная церковь выделила отдельные дни для того, чтобы родственники умерших смогли помолиться за души своих близких и принять участие в поминальной молитве.
До начала литургии верующие могут передать священнослужителю записку с именем усопшего родственника. Не забывайте, что возносить молитвы и заказывать сорокоуст можно только в том случае, если вы совершаете поминовение за крещеного человека, пишет Daily Horo.
В этот день в церковь можно принести вино или хлеб, которые священнослужители освятят во время богослужения. Желающие могут забрать их с собой или накормить бездомных.
Если вы увидите около церкви нуждающегося, обязательно подайте ему хлеб, воду или вино и попросите его помолиться за ваших покойных близких.
Родительская суббота 10 марта: что можно делать
В родительские субботы вы должны говорить об умерших только хорошее. Не нужно ругать их и вспоминать о ваших с ними конфликтах. Ваша задача – отблагодарить родных людей за совместно пережитые моменты, как приятные, так и ни очень.
Поминальные субботы заставляют нас ценить каждый момент, проведенный рядом с близкими. Поэтому не нужно в этот день ругаться и выяснять отношения с членами семьи, а лучше не делать этого и в другие дни.
В Великий пост в этом году выпадает несколько родительских суббот:
- Родительская суббота 3 марта – суббота второй недели поста.
- Родительская суббота 10 марта – суббота третьей недели.
- Родительская суббота 17 марта – суббота четвертой недели Великого поста.
Что нельзя делать в Родительскую субботу 10 марта:
- Поскольку это день поминовения, нельзя сквернословить, вступать в конфликты, злиться. Даже детей наказывать и ругать в этот день не стоит.
- Запрещено употреблять спиртные напитки.
- Нельзя отказывать в помощи людям, которые просят милостыни.
- Воздержитесь от излишней скорби – лучше упоминать родственников светлой памятью.
- Нельзя покидать службу в церкви до ее окончания.
- Нужно посетить церковь, а если нет такой возможности – помолитесь за умерших родственников дома.
- В праздник можно выполнять домашнюю работу, но в меру.
Источник news.siteua.org



Теги: Донбасс, приметы, поминальный день
 
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