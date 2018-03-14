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Как развить в себе креативность и творческое мышление
Все знают, что жизнь творческих людей разнообразна и увлекательна, ведь они мыслят немного иначе, чем обычные люди. Поэтому некоторые люди также хотят развить в себе творческую составляющую личности. Сделать это можно, если соблюдать несколько советов, представленных в данной статье.
6 советов для развития творческого мышления и креативности:
Первое, что нужно сделать на пути развития творческого мышления – завести блокнот для записей. В него нужно будет записывать все приходящие мысли, которые человек посчитает нужными. Так обычно поступают писатели и художники, ведь вдохновение может настигнуть в любой момент жизни и в любом месте. В конце дня можно будет подводить итоги по своим записям, а также воплощать в жизнь записанные идеи.
Дальше необходимо пробовать различные варианты привычных действий. Так, например, необходимо менять свой путь до работы или же каждый день пить новый сорт чая. Таким образом, в мозг будут поступать сигналы о том, что монотонности в жизни нет, а значит, выход из различных ситуаций может быть различен. Ведь обычно людей учат тому, что на все всегда есть один выход. Творческие же люди способны мыслить многообразно, т.е. находить совершенно необычные пути выхода из проблем.
Стоит научиться создавать ассоциации между двумя совершенно разными словами. Так, например, какая связь может быть между яблоком и театром? Творческий человек начнет мыслить так, что актер может выступать в форме яблока или же он имеет такую фамилию. Нахождение ассоциаций важно потому, что между проблемой и ее решением также важно находить связь, которая не всегда должна быть обыденной. Стоит только применить творчество в решении проблем, тогда и жизнь наполнится яркими красками.
Также важно научится осознавать себя частью возникшей проблемы. Ведь именно человек всегда причастен к своим проблемам. Если же постоянно иметь мнение, что виноваты все вокруг, то творческого мышления не достичь.
Хорошим способом развития творческой составляющей личности является визуализация своей жизни. Важно уметь рисовать решения своих проблем на бумаге. Таким образом, рисунок сможет подсказать что нужно предпринять, чтобы решить какую-либо проблему. Начинать свои рисунки необходимо с обычных геометрических фигур. Главное – уделить особое внимание цвету или же линиям рисунка. Именно с помощью них можно представить решение своей проблемы.
Также важно научится придумывать решения без использования цензуры. Это означает, что обычный человек способен принять только такое решение, которое лежит на поверхности. В то время как творческая личность способна найти такие решения, которые обычному человеку никогда не придут в голову. Так, например, необходимо придумать около 100 применений чашки. На первый взгляд кажется, что это очень просто. Но если действительно заняться этим делом, то у всех людей возникнут трудности. Самое главное в данном занятии это «перевалить» за половину применений. Именно к тому времени человек начнет мыслить творчески. Важно понять, какие мысли и чувства испытывает человек в данный момент, ведь именно так он будет себя чувствовать, когда разовьет творческую составляющую личности.
А что вам помогает развивать в себе творческое начало и креативность?
Светлана, www.vitamarg.com
Теги: Донбасс, психология, мышление, креатив, творчество
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