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Кто вы — энергетический вампир или донор
Каждый человек по-своему уникален. У всех нас разное мировоззрение, личностные качества и образ жизни. Кроме того, каждый человек обладает своей, особенной энергетикой.
Именно она сильно влияет на наш характер и взаимоотношения с людьми. Ведь согласитесь бывает так, что по неизвестным причинам при общении с определённым человеком мы себя чувствуем словно «выжатый лимон» и он нам крайне неприятен. Хотя он и неплохой по характеру и весьма симпатичный на внешность… Все дело в том, что люди общаются друг с другом благодаря совместимому энергетическому фону.
Всех людей можно разделить на пять энергетических типов: вампиры, доноры, нейтралы, белые маги и черные маги. Определить свой тип можно с помощью нумерологии. Для этого нужно сложить все цифры своей даты рождения. Допустим, дата вашего рождения: 17.02.1990 = 1+7+0+2+1+9+9+0 = 29; 2+9 = 11; 1+1 = 2. Число 2 – это число энергетического типа. Теперь необходимо найти его расшифровку и узнать свой энергетический тип.
Энергетические вампиры. Числа: 1 и 2. Вампиры могут забирать энергию окружающих людей. Им необходима постоянная подпитка чужими жизненными силами. Энергетические вампиры могут забирать энергию как осознанно, так и неосознанно. Процесс поглощения энергии, как правило, происходит в результате ссор, конфликтов, задушевных разговоров и в случае других эмоциональных контактов.
Доноры. Числа: 5 и 7. Люди-доноры – это те, кто отдает энергию вампирам. Сами они не способны ее поглощать, поэтому если они часто контактируют с энергетическими вампирами, то их жизненные силы с каждом разом уходят.
Нейтралы. Числа: 3, 6 и 8. Люди этого типа не забирают, но и не отдают энергию. Их энергетическое поле достаточно защищенное и крепкое, что позволяет им всегда быть в тонусе.
Белые маги. Число: 9. Белые маги имеют удивительную возможность управлять своей энергией. Они могут ее отдавать, когда это необходимо, но сами никогда не стремятся забрать энергию.
Черные маги. Число: 4. Представители этого типа могут быть нейтралами, а могут превращаться в энергетических вампиров. Они так же, как и белые маги, могут контролировать свой энергетический заряд.
На основе этих типов и выстраиваются взаимоотношения между людьми. Как ни странно, но союз донора и вампира может оказаться очень удачным для обоих, если, конечно, энергетики донора будет хватать на двоих. А если донор сам будет страдать от энергетического опустошения и нехватки эмоций, то любой контакт с вампиром будет приносить ему только негатив. Нейтралы и белые маги являются очень удачным союзом. Между ними всегда будут спокойные и стабильные отношения. Черные и белые маги – это баланс. Люди этих типов, как правило, очень дружны. Им легко наладить контакт друг с другом и найти общие точки соприкосновения.
Вампиры и черные маги – союз неудачный. Каждый из них будет стараться вытянуть друг из друга энергию, что приведет к опустошению обоих. С черными магами не уживутся и нейтралы, которые не смогут в нужный момент зарядить мага энергией. Остальные комбинации энергетических типов людей нейтральны
Источник: https://mirkrasoty.life с сылкой на Психология
Теги: Донбасс, здоровье, психология, энергетика, вампир, доноры
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