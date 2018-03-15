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15 марта: какой сегодня праздник
Сайт "Сегодня" рассказывает о самых принципиальных событиях, а также праздниках, Которые имели место в истории 15 марта.
Сегодня 74-й день года по григорианскому календарю – до окончания года остался 291 день. Именинники – Агафон, Арсений, Богдан, Евдокия, Савва, Федот. Всемирный день потребителя, Международный день борьбы с полицейским жестокостью.
События в истории 15 марта
1892 – в США изобретатель Джесс Рено запатентовал эскалатор.
1906 – зарегистрировано "Роллс-Ройс", британскую компанию, производителя автомобилей и авиадвигателей.
1936 – австриец Буби Брандл первым в мире прыгнул на лыжах с трамплина отметки 100 метров.
1990 – Михаил Горбачев был избран единственным в истории СССР президентом.
Кто родился 15 марта
1932 – Ежи Гофман, польский кинорежиссер и сценарист. Заслуженный деятель национальной культуры.
1956 – родился Сергей Кушнирюк, украинский советский гандболист, олимпийский чемпион 1976 года. В дальнейшем – тренер, в том числе главный тренер сборной Украины.
1968 – Сабрина Салерно, итальянский поп-певица
Теги: Донбасс, праздник
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