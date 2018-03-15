15 марта: какой сегодня праздник

15.03.2018 09:10

Сайт "Сегодня" рассказывает о самых принципиальных событиях, а также праздниках, Которые имели место в истории 15 марта.

Сегодня 74-й день года по григорианскому календарю – до окончания года остался 291 день. Именинники – Агафон, Арсений, Богдан, Евдокия, Савва, Федот. Всемирный день потребителя, Международный день борьбы с полицейским жестокостью.

События в истории 15 марта

1892 – в США изобретатель Джесс Рено запатентовал эскалатор.

1906 – зарегистрировано "Роллс-Ройс", британскую компанию, производителя автомобилей и авиадвигателей.

1936 – австриец Буби Брандл первым в мире прыгнул на лыжах с трамплина отметки 100 метров.

1990 – Михаил Горбачев был избран единственным в истории СССР президентом.

Кто родился 15 марта

1932 – Ежи Гофман, польский кинорежиссер и сценарист. Заслуженный деятель национальной культуры.

1956 – родился Сергей Кушнирюк, украинский советский гандболист, олимпийский чемпион 1976 года. В дальнейшем – тренер, в том числе главный тренер сборной Украины.

1968 – Сабрина Салерно, итальянский поп-певица