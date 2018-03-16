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Врачи назвали продукты, способные заменить антибиотики
Продукт укрепляет здоровья организма.
Эксперты утверждают, что природным антибиотиком можно назвать куркуму. Эта популярная приправа оказывается имеет свыше 150 лечебных свойств. Одними из важнейших являются противовоспалительные и антиканцерогенные. В отличие от синтетических лекарственных средств, данный продукт не вредят кишечнику, желудку и печени, а наоборот укрепляет здоровья организма.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.info.
Полезные свойства утраиваются, если куркуму сочетать с медом. Эта смесь улучает пищеварение и благотворно влияет на микрофлору кишечника.
Для приготовления «природного антибиотика» вам понадобятся 100 граммов меда и одна столовая ложка куркумы (порошка).
Ингредиенты нужно смешать до однородного состояния, а полученную смесь вылить в стеклянную банку.
В случае первых симптомов простуды нужно применять лекарство по следующей схеме:
Первый день – половину чайной ложки каждый час
Второй день – половину ложки каждые два часа
Третий день – половину ложки три раза в день.
Лучше всего не глотать смесь, а держать ее во рту до полного растворения. Если не нравится вкус, то смесь можно добавить в теплое молоко или чай.
Теги: Донбасс, здоровье, антибиотик, куркума
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