Врачи назвали продукты, способные заменить антибиотики

16.03.2018 09:15

Продукт укрепляет здоровья организма.



Эксперты утверждают, что природным антибиотиком можно назвать куркуму. Эта популярная приправа оказывается имеет свыше 150 лечебных свойств. Одними из важнейших являются противовоспалительные и антиканцерогенные. В отличие от синтетических лекарственных средств, данный продукт не вредят кишечнику, желудку и печени, а наоборот укрепляет здоровья организма.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.info.



Полезные свойства утраиваются, если куркуму сочетать с медом. Эта смесь улучает пищеварение и благотворно влияет на микрофлору кишечника.



Для приготовления «природного антибиотика» вам понадобятся 100 граммов меда и одна столовая ложка куркумы (порошка).



Ингредиенты нужно смешать до однородного состояния, а полученную смесь вылить в стеклянную банку.



В случае первых симптомов простуды нужно применять лекарство по следующей схеме:



Первый день – половину чайной ложки каждый час

Второй день – половину ложки каждые два часа

Третий день – половину ложки три раза в день.



Лучше всего не глотать смесь, а держать ее во рту до полного растворения. Если не нравится вкус, то смесь можно добавить в теплое молоко или чай.