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Врачи назвали самый полезный продукт для сердечно-сосудистой системы
Свои выводы ученые озвучили после глобального исследования.
Американские ученые в очередной раз представили публике результаты глобального исследования, которое длилось более тридцати лет, а анкетные данные были изучены в количестве 73 тысяч штук.
Медработники из разных клиник в США вызвались добровольцами для участия в длительном эксперименте. Они заполняли специальные анкеты, в которых указывали абсолютно все продукты, которые употребляли ежедневно.
За годы исследования, которое завершилось в 2012 году, около четырех тысяч участников умерли, большинство из которых - по причине сердечной недостаточности, гипертонии и других заболеваний сердечно-сосудистой системы.
На основании имеющейся информации ученые провели контрольную проверку и выявили, что сердечники - это те люди, которые практически не употребляли молочных и кисломолочных продуктов в течение половины своей жизни. А те, в рационе которых, на постоянной основе присутствовал йогурт и кефир, наоборот, показали наилучшие результаты и в пожилом возрасте могли похвастаться отменным здоровьем, по крайней мере, в области сердечно-сосудистой системы.
Польза натурального йогурта
Ранее, ученые уже поднимали тему полезных свойств йогурта, указывая на его способность расширять кровеносные сосуды и препятствовать образованию холестериновых бляшек в них. Так происходит потому, что ферменты йогурта стимулируют производство моноокиси азота в крови, которая расслабляет сосуды.
Тщательный анализ, проведенный учеными, показал, что всего двух стаканов йогурта в неделю будет достаточно для того, чтобы поддерживать здоровье сосудистой системы и сердца.
Таким образом, американские ученые настоятельно рекомендуют и женщинам и мужчинам с молодого возраста несколько раз в неделю употреблять натуральный йогурт или же другие кисломолочные напитки.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, здоровье, сердце, продукты
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