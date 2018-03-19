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Пониженное артериальное давление: чем оно опасно
Низкое давление тоже может быть опасно для организма.
Случаи низкого давления встречаются намного чаще, чем может казаться. Низкое давление и высокий пульс не представляет никакой опасности для здоровья в отличие от высокого. Низкое давление вызвано депрессией, хронической усталостью, нарушением сна и даже мигренями, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Нealthystyle.
Показатели нормально давления варьируются от 120/75 до 140/85. Наибольшее число является показателем систолического давления, давление на артерии, когда сердце качает кровь. Меньшее число — показатель диастолического давления, давление в артериях, когда сердце находится в состоянии покоя между ударами.
Два вида гипотонии
Ортостатическая гипотония – резкое снижение артериального давления, когда встаешь. В тяжелых случаях ортостатическая гипотония может привести к потере сознания. Она может быть вызвана усталостью, наследственностью. Среди наиболее подверженных гипотонии молодые и худые женщины, женщины страдающие расстройствами пищеварительной системы, беременные женщины, пожилые люди со слабым весом.
Постпрандиальная гипотония – снижение давления после принятия пищи. Во время пищеварения кровь скапливается в брюшной полости для пищеварительной функции. Для предотвращения этой проблемы необходимо меньше есть и поддерживать форму. Во всех этих случаях необходимо медленно вставать со стула или постели, чтобы у рефлекса было время адаптироваться.
Среди причин постпрандиальной гипотонии выделяют следующие:
болезни сердца (сердечная недостаточность, аритмия);
нарушения обмена веществ (дефицит щитовидной железы, надпочечников и гипофиза);
болезни нервной системы (нервная система участвует в регуляции кровяного давления);
обезвоживание из-за потери крови, понос и обезвоживание;
длительный постельный режим;
некоторые медикаменты: сердечные, мочегонные.
Постпрандиальная гипотония характеризуется следующими симптомами:
головокружения;
проблемы со зрением (потемнение в глазах);
пульсирующая головная боль;
шум в ушах;
нарушение сознания вплоть до потери сознания;
увеличение частоты сердечных сокращений (тахикардия);
озноб, повышенная потливость;
усталость, апатия;
нарушения концентрации;
бессонница.
При низком давлении пульс учащается, организм старается компенсировать низкое давление, качая быстрее кровь.
Чем вызваны перебои давления
Низкое давление может быть вызвано обезвоживанием организма и отсутствием питания. Низкое давление может сопровождаться рвотой. Как только организм снова будет получать питание на должном уровне, симптомы сразу же исчезнут.
Изменения в регуляции артериального давления могут быть показателями метаболических нарушений, таких как дисфункция щитовидной железы или анемия.
Малоподвижный образ жизни также может привести к снижению артериального давления. В данном случае очень важно стимулировать циркуляцию крови.
Люди с синдромом хронической усталости также подвержены гипотонии. Гипотония – это фактор, предвещающий депрессию. Возможно, потребуется применение антидепрессантов, которые нормализуют артериальное давление.
Советы
Людям с низким давлением не стоит резко вставать. Если вы любите принимать горячую ванну, нужно быть очень осторожным, так как тепло расширяет артерии и может вызвать сильные головокружения. Регулярные физические упражнения улучшают циркуляцию крови и стабилизируют артериальное давление. Однако не стоит изнурять себя чрезмерной физической активностью. Хорошим началом может послужить ежедневная десятиминутная прогулка.
Употребляйте в пищу сухофрукты, шоколад, печенье или сладости. Прием пищи должен быть в четко установленное время, это поможет стабилизировать уровень гликемии. Пейте морковный сок, исключительный источник питательных веществ.
Боярышник используется в качестве тонизирующего средства для сердца. Он регулирует и восстанавливает сердечную функцию, улучшает приток крови.
К сожалению, не существует волшебного лекарства против гипотонии. Необходимо учиться жить с низким давлением и всячески избегать его последствий. Но не отчаивайтесь, есть несколько рекомендаций, которые помогут вам решить данную проблему. Прежде всего, необходимо изменить некоторые привычки. Вставайте медленно, чтобы избежать снижения давления.
Пейте больше воды. Обезвоживание усугубляет гипотонию.
Избегайте алкоголя, наркотиков. Если вы долго находитесь в сидячем или лежачем положении, сокращайте мышцы ног, особенно, перед тем как встать. Избегайте сильной жары (сауна). Откажитесь от слишком плотных приемов пищи.
Старайтесь поддерживать форму. Избегайте кофеина, он стимулирует частоту сердечных сокращений. Ни в коем случае не пейте энергетические напитки.
Теги: Донбасс, здоровье, опасность, артериальное давление, гипотония
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