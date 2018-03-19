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Сезон весенних овощей: эксперт дала совет, как уберечься от нитратов
Весной овощи на украинских прилавках содержат множество нитратов, однако люди могут обезопасить себя от их влияния, выполняя простые рекомендации.
Об этом заявила эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Елена Сидоренко, передает Обозреватель.
"Томаты, как правило, меньше собирают нитратов, больше копят зеленые овощи. Зеленый салат, петрушка, сельдерей, редис весной могут втрое превышать норму содержания нитратов. Но зелень хорошо вымачивается, нитраты растворяются в воде. Если мы вымачиваем, снижаем содержание нитратов от 10% до 30%. Если вывариваем – 80%", - сообщила эксперт.
Сидоренко рассказала, где в овощах содержится больше всего опасной химии: "Если брать зелень, которую сейчас рекомендуют есть много, то больше нитратов в стеблях – чем ближе к корню, больше накапливается. Если морковь – в середине, свекла – ближе к корню. У капусты – в качане и грубых прожилках, в листовых пластинках меньше".
При этом, отметила эксперт, если употреблять овощи вместе с жирной пищей, они будут лучше усваиваться, а нитраты при этом будут нейтрализоваться.
"Вред нитратов в том, что они уменьшают доступ кислорода к организму. Можно получить одышку, асфиксию. Кроме того, они взаимодействуют с белковыми веществами в нашем организме, образуя канцерогенные соединения", - пояснила она.
Сидоренко дала рекомендации, как уменьшить вредное влияние нитратов.
"Нужно тщательно мыть овощи и фрукты, помнить, что зелень содержит больше нитратов. Картошку отвариваем – 80% нитратов переходит в отвар. Если это касается овощей – мы их тщательно моем, если есть вдохновение и время – вымачиваем, хотя бы три часа, это значительно уменьшает влияние. Не употребляете грубую часть овощей, а употребляете листовую. Не употребляете, если почувствовали специфический запах. Тогда снимаете кожицу с огурцов, редиса, помидоров и употребляете среднюю часть, где значительно меньше любых веществ", - рассказала эксперт.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, овощи, советы, нитраты
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