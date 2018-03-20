Дешевый творог на рынке покупать нельзя или Как распознать подделку

20.03.2018 14:41

На продуктовых ярмарках домашний творог стоит вдвое дешевле, чем в магазинах. Журналисты "Сегодня" разбирались, что продают украинцам "с рук".

Киевлянка Анна Евлашевская на ярмарке заплатила 40 гривен за килограмм творога вместо 75 гривен в магазине. Когда пришла домой, проверила покупку домашними методами.

"На творог нужно капнуть пару капель йода. Если творог синеет, там находится крахмал – чтобы увеличить массу творога. Второй способ: в горячую воду кладете чуть-чуть творога – если жир всплывает на поверхность, там есть пальмовое масло", – рассказывает Анна.

Оба теста творог не прошел.

Съемочная группа "Сегодня" решила проверить качество дешевого творога, который продают на ярмарках. Для этого корреспонденты купили домашний творог у продавщицы из Чернигова за 48 грн/кг и творог из Нежина за 42 грн/кг. У фермеров из Винницкой взяли по 40 грн/кг.

А вот в этой у бабушки творог дороже – 65 грн/кг. Конкурентов старушка ругает:

"Там добавки. Уже приходили, что дети потравились".

Образцы купленного на ярмарке творога отдали в лабораторию Укрметртестстандарта – исследовать творог на наличие примесей, растительных жиров и кишечной палочки.

"В этих образцах творога заменитель молочного жира. Туда добавляют растительный жир. Творог, который сделан из натурального молока, не может столько стоить", – пояснила замруководителя научно-исследовательского центра испытания продукции ГП "Укрметртестстандарт" Татьяна Шатаева.

Напомним, в Украине растут цены на молоко, ведь за 20 лет независимости поголовье коров в Украине уменьшилось в шесть раз. Если цена творога смущает и есть подозрения относительно качества сыра, просите сертификат. Ведь часто под видом домашнего творога продают сырный продукт.

Впрочем, обманывают украинцев не только на рынках. Разница в том, что после покупки в магазине человек может защитить свои права.