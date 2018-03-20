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Путин пойдет на уступки по Донбассу при одном условии
Президент России Владимир Путин может пойти на уступки по Донбассу только в одном случае - если он захочет наладить отношения с Европой. А непризнание европейскими политиками выборов президента РФ в аннексированном Крыму никак не повлияет на отношения Путина с Западом, хотя болезненные для главы Кремля действия возможны. Такое мнение высказал "Апострофу" российский журналист и публицист Леонид Радзиховский.
Никаких это (непризнание выборов Путина в оккупированном Крыму, - "Апостроф") не может иметь последствий – заявили и заявили. Это практически абсурд.
Украина, если уж занимает жесткую позицию, то должна как минимум быть последовательна. То есть выборы незаконны, Путин – незаконный президент. И Порошенко звонит не Путину, а кому-то другому, если необходимо о чем-то поговорить. Посол Украины вручает верительные грамоты не Путину, а кому-то другому.
Так что это все пиар. Не бессмысленно, но пиар. Ни больше, ни меньше. И то, что называется очень просто: прокукарекал, а там хоть не рассветай.
Непризнание аннексии Крыма на словах имеет какое-то значение, а практически никакого. Разве европейские страны не признают Путина легитимным президентом? Не будут с ним дело иметь?
На словах европейцы заявили (о непризнании аннексии). Но это лишь слова. Никакого практического содержания они не имеют. Но из этого и состоит дипломатия.
Возможны ли новые санкции, в том числе из-за дела Сергея Скрипаля (бывшего шпиона, отравленного в Великобритании, - "Апостроф")? Это мы увидим. Безусловно, дело Скрипаля - это не Крым, а нечто новое и достаточно реальное. Теоретически могли бы быть какие-то санкции, но я думаю, что максимум, чего можно ждать, - что лидеры стран ЕС, и то не все, но многие, не поздравят Путина с его переизбранием. Это тоже такой человеческий жест, довольно болезненный для Путина. А больше ничего не будет.
Ждать ли изменений политики Кремля в украинском направлении после выборов? Украинского направления не существует как отдельного. Само по себе оно Путину не интересно.
Для него существует проблема: хочет ли он организовать разрядку с Западом, снять санкции, восстановить какие-то спокойные отношения или не хочет. И проблема Донбасса здесь является важным условием. Если он хочет в принципе развернуть курс и наладить с Евросоюзом какие-то отношения, как минимум снятие санкций, то, естественно, будут подвижки на Донбассе. Если он этого не хочет, то никаких подвижек не будет.
Теги: Донбасс, Путин, отношения, аннексия
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