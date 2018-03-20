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Ученые рассказали, как выход на пенсию влияет на здоровье человека
Среди мужчин господствует точка зрения о том, что после выхода на пенсию их здоровье должно резко ухудшиться.
Выход на пенсию укрепляет здоровье мужчины, но не приносит никакой ощутимой пользы здоровью женщины, как показало исследование. Это связано с тем, что представительницы прекрасного пола и без того ведут здоровый образ жизни.
Среди мужчин господствует точка зрения о том, что после выхода на пенсию их здоровье должно резко ухудшиться, они станут более хрупкими и уязвимыми. Однако новое исследование показало, что представителей сильного пола после выхода на заслуженный отдых ожидает нечто противоположное. Их здоровье, напротив, укрепляется, а вот для женщин пенсия не приносит никаких существенных преимуществ. Возможно, это связано с тем, что женщины и без того ведут здоровый образ жизни. Нельзя исключить также и того факта, что карьера женщины традиционно нарушается из-за рождения детей, так что для них выход на покой не так драматичен.
«Мы исходили из изначального предположения о том, что здоровье человека после выхода на пенсию ухудшится, — говорят исследователи из Paris-Sorbonne University. — Эти предположения основывались на том факте, что многие люди ощущают меньшую удовлетворенность от жизни после начала заслуженного отдыха, особенно если они с большим воодушевлением и интересом относились к своей работе. Кроме того, выход на пенсию нарушает привычные социальные связи. Но полученные нами данные показали совершенно другую информацию».
Результаты этого исследования стали еще одним аргументом в споре о том, полезна ли человеку пенсия, или заслуженный отдых вреден для здоровья. Существуют доказательства того, что выход на покой довольно часто приводит к ухудшению когнитивной деятельности, снижению подвижности и повышению риска различных хронических болезней. Однако есть сведения и о том, что пенсионеры ощущают большее удовольствия от жизни и имеют более крепкое здоровье. Наблюдения показывают, что после выхода на пенсию люди становятся даже более активными и лучше спят.
Источник hronika.info
Теги: Донбасс, здоровье, пенсия
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