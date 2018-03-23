10 причин преждевременного старения кожи

23.03.2018 18:17

Кожа начинает стареть с момента появления человека на свет, так как клетки организма умирают и рождаются постоянно. Помимо генетики, существует целый ряд факторов, которые способствуют преждевременному старению кожи. В статье предоставлен список из десяти самых веских причин увядания кожи.

1. Стресс

Как известно, стрессовый гормон – адреналин. К сожалению, он сужает тонкие капилляры и сосуды на поверхности кожи. По этой причине, ваша кожа не получит нужного ей количества кислорода. Помимо этого, депрессия, постоянное напряжение, длительный стресс приводят к печальным последствиям. Эластичные волокна растягиваются больше, чем это требуется, а вернуть прежнее состояние уже не получиться.

2. Недостаток сна

Недосыпание пагубно влияет на состоянии кожи женщин, так как именно во сне происходит восстановительная работа – регенерация.

3. Неправильное питание

Злоупотребление вредными продуктами отражается на состоянии кожи. Кофе, чай, также жирная, копчённая и солёная пища – враги вашей молодости. Но в небольших объёмах, эта пища будет безопасна для сохранения вашей кожи

4. Алкоголь

Спиртные напитки имеют свойство расширять сосуды. Но румянец, появившейся после употребления алкоголя, - это самое безобидное проявление действия спиртного. Вследствие чего, он часто превращается в красные прожилки. Алкоголь обезвоживает организм и лишает его ценных микро- и макроэлементов.

5. Ультрафиолет

Ультрафиолетовые лучи имеют свойство разрушать коллагеновые и эластичные волокна. По этому, они теряют способность сохранять и скапливать влагу. Сравните внешность городских и сельских женщин, у вторых явно больше морщин в одном и том же возрасте. А это результат чрезмерного пребывания на солнце

6. Плохая экология

Фабричный дым, автомобильные выхлопы и иные загрязнения воздуха высвобождают большое количество свободных радикалов. На их нейтрализацию расходуется огромное количество витаминов, которые организм получает вместе с едой. Естественно, это неблагоприятно сказывается на состоянии кожи.

7. Сигареты

Каждый наслышан о множестве негативных последствий от курения. Перечислять их не имеет смысла, так как у нас совершенно другая тема – вред для кожи. Бесспорно, эта привычка существенно влияет на состояние вашей кожи. У курильщиков она стареет гораздо быстрей, причина этому, всё те же свободные радикалы. Также никотин имеет свойство сужать сосуды, а это приводит к потере упругости и здорового внешнего вида. Замечено, что у женщин со стажем курения, появляются морщины раньше, чем у некурящих их них сверстниц.

8. Гиподинамия

Малоподвижный способ жизни отрицательно влияет на здоровье в целом и соответственно на кожу. Кислород поступает в кровь в недостаточном количестве, а токсины выводятся с организма достаточно долго. Подметьте, что после активных физических нагрузок, появляется здоровый румянец на лице и улучшается самочувствие.

9. Колебания в весе

Резкие колебания в весе неблагоприятно сказываются на состоянии вашей кожи. Эластические волокна растягиваются, в результате кожа просто отвисает. Восстановить упругость достаточно сложно, особенно после тридцати лет.

10. Обезвоживание кожи

Дегидратация приводит к тому, что кожа становится сухой, дряблой, а также истончённой. Это вполне объяснимо, ведь кожа состоит на 70% из воды. Диетологи рекомендуют выпивать в день не менее восьми стаканов воды.

Источник: http://vitamarg.com