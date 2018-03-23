Как час нашего рождения влияет на нашу жизнь

23.03.2018 09:30

Люди, рожденные в один и тот же день, но в разное время (кто-то в утренние часы, а другие вечером), могут существенно отличаться друг от друга по характеру и стилю поведения. Почему так происходит? Во Вселенной все находится в постоянном движении. И звездная картина на небе через час-другой разительно меняется. В зависимости от того, какая из планет получает доминирующее влияние на ближайшие два часа, и складывается характер человека, чье появление на свет приходится на этот временной промежуток.

Если вы знаете час своего рождения, то можете открыть новую страницу в познании себя, определив, «крестником» какой из планет вы являетесь.

КРАТКОЕ ТОЛКОВАНИЕ

с 24.00 до 2.00 часов рождаются самые любознательные и пытливые люди;

с 2.00 до 4.00 часов — природные потребители и двужильные работяги, никогда не упускающие свою выгоду;

с 4.00 до 6.00 часов — личности с «пионерскими» наклонностями, они идут напролом, всегда в авангарде и крайне прямолинейны;

с 6.00 до 8.00 часов рождаются люди, увлеченные мистикой, и мечтатели с тонкой душевной организацией;

с 8.00 до 10.00 часов — гуманисты и обаяшки;

с 10.00 до 12.00 часов — карьеристы и честолюбцы;

с 12.00 до 14.00 часов рождаются любители рискованных авантюр, спонтанных решений и искатели приключений;

с 14.00 до 16.00 часов — люди, имеющие пристрастие к трудностям и смуте;

с 16.00 до 18.00 часов — миротворцы и добряки;

с 18.00 до 20.00 рождаются сильные духом;

с 20.00 до 22.00 часов — звездные личности, которым категорически не подходит скромная роль в жизни;

с 22.00 до 24.00 часов — философы с гармоничным внутренним миром, но порой неадекватными внешними реакциями.

ПОДРОБНАЯ ТРАКТОВКА

Рожденные в период от 0.00 до 2.00 часов находятся под управлением Меркурия. Они любознательны и являются неутомимыми поглотителями информации. В учебе и карьере это, конечно, ценное качество, а вот в личной жизни оно не всегда идет на пользу. Не очень-то красиво выглядит их страсть к сплетням, а постоянное отслеживание любимого человека делает его жизнь напряженной, что может привести в конечном результате к разрыву. Впрочем, сменить партнера для «детей» Меркурия не проблема. Их информированность, активность и чувство юмора позволяют все время находиться в центре событий и общества, а это облегчает поиски нового избранника. Всеобщее внимание им льстит и еще больше активизирует способности. Кстати, все люди, родившиеся в эти часы, обычно выглядят моложе своих лет. А если принять во внимание их порой детскую непосредственность, то в сочетании с кипучей энергией получаются вечно молодые и экзальтированные личности.

Людьми, появившимися на свет между 2.00 и 4.00 часами, управляет Венера. Их по праву можно назвать пчелками-трудягами. Ведь если этим людям пообещать вознаграждение, то они горы свернут, но выполнят порученную им работу. С тратой денег у них тоже проблем не возникает. Рост собственного благосостояния — их основная цель в жизни. Кстати, их умение добиваться своего дает результаты не только в профессиональной или материальной сферах, но и в любви: они никогда не упускают свой шанс. Стоит им только положить на кого-то свой глаз, и тому уже не отвертеться от близкого общения с «дитем» Венеры. Нетрудно предположить, что это далеко не всем по нраву. Уж слишком в этих людях развито чувство собственника.

В людей, рожденных в промежуток между 4.00 и 6.00 часами, Марс с рождения заложил мощное лидерское начало, поэтому им суждено занять руководящую должность. Если же подобного не происходит в их жизни, то стремление этих людей повелевать и командовать может принять воинственную форму. Те из их окружения, кто оказался поумнее, давно понял, что безопаснее дать «детям» Марса свободу и независимость, нежели пытаться их ограничивать. А уж требовать, чтобы они перед кем-то держали ответ, — лучше бы подобное и в голову никому не приходило. Упреки этим людям в излишней прямолинейности вполне справедливы. Они действительно нередко идут напролом, видя перед собой конкретную цель. Зато им чуждо чванство и ложь; никто не сможет похвастаться, что видел «детей» Марса раздувающимися от гордости, описывающими собственные успехи. Самое главное, чего им не хватает, — так это веры в других. А в одиночку все-таки очень сложно пробиться в этой жизни, и поэтому им не стоит априори отвергать возможность чьей-то искренней помощи или поддержки.

Нептун, управляя людьми, рожденными в период с 6-ти до 8-ми часов, делает их внутренний мир закрытым от окружающих. Природа этих

людей тонка и ранима, а потому пребывание в одиночестве — излюбленное состояние. По их мнению, реальность груба и порой неприглядна. Погружаясь в мир грез и фантазий, они стараются тем самым обезопасить себя от вмешательства внешней среды. У «детей» Нептуна великолепная интуиция, и, если ее развивать, можно многого добиться в делах мистических, в предсказаниях будущего и проникновении в прошлое. А вот о собственной личной жизни они не любители распространяться. Зато готовы пожертвовать ею ради великих целей, например целиком посвятить себя работе и забыть о создании семьи. Излишняя жертвенность часто вредит «детям» Нептуна.

Уран наделяет людей, появившихся на свет между 8.00 и 10.00 часами, необыкновенной обаятельностью. Не потому ли к ним так тянутся окружающие, поверяя свои самые смелые мысли и сокровенные тайны? А во всем остальном это простые для понимания, не выделяющиеся из общей массы личности. Их характерные черты: человечность, гуманизм, отсутствие предрассудков, неприятие условностей. Скорее всего, «дети» Урана посвятят себя делу, где будет возможность покровительствовать слабым и обездоленным. Таких людей, как они, в обществе всегда не хватает.

У людей, которыми управляет Сатурн (часы рождения — с 10.00 до 12.00), честолюбие имеет непомерные размеры. К тому же у них железная самодисциплина и твердые жизненные принципы. Более того, они не совершают в жизни ни одного спонтанного поступка и никогда не идут на поводу у собственного настроения. Исходя из этого, «детям» Сатурна прямая дорога в политики, где они могут добиться значительных успехов. Хотя они старательно скрывают свои волевые черты, это лишь до поры, пока кто-то не попытается перебежать им дорогу: тут же кинутся и собьют с ног нахала. Бесполезно им прятать свои бойцовские качества, поскольку волку рано или поздно, но приходится скидывать овечью шкуру.

Жизнью людей, рожденных в период с 12.00 до 14.00 часов, управляет Юпитер. Они не могут жить без новых впечатлений, которые им необходимы, как воздух. Вот почему их все время тянет к различным переменам: знакомству с новыми людьми, смене партнеров, освоению еще не изведанной профессии. Голубая мечта людей, управляемых Юпитером, — выйти замуж (жениться) за иностранца (на иностранке). Ведь это событие может перевернуть всю их прежнюю жизнь. По натуре «дети» Юпитера динамичные и идут по жизни относительно легко, хотя и страдают порой от недостатка самодисциплины. Эти люди терпеть не могут, когда их «загоняют в рамки». Обычно окружающим с ними гораздо труднее, чем им самим в их обществе.

Рожденными в промежуток от 14.00 до 16.00 часами управляет Плутон. «Дети» Плутона отличаются неугомонностью и невероятной жизненной стойкостью. Если других постоянные неудачи и обвалы пугают, ломают и лишают веры в себя, то людей, находящихся под властью Плутона, все эти негативные события только закаляют. Взлетать и падать — их нормальное состояние, только оно не должно превращаться в подобие спортивной игры. Даже таким волевым, сильным и страстным натурам лучше ставить перед собой реальные цели и достигать их, чем кидаться в омут с головой только потому, что они презирают опасность.

Людям, рожденным между 16.00 и 18.00 часами, их покровительница Венера, планета любви и браков, уже при рождении дает стремление во что бы то ни стало отыскать свою «единственную и неповторимую половину» и соединиться с ней навеки законным браком. Короче говоря, их ждет ранний брак или… одиночество. Ведь постоянная и навязчивая потребность в любви нередко перерастает в боязнь не найти своего суженого (-ую) одновременно с непрекращающимися попытками все-таки отыскать спутника жизни. Процесс этот всегда нелегок и чреват разочарованиями. Образ «детей» Венеры дополняет умение обходить острые углы, природный такт, способность к сопереживанию и легкость в повседневном общении.

Людьми, появившимися на свет в период с 18.00 до 20.00 часов, управляет Меркурий. Но влияние на своих «подопечных» эта планета оказывает уже другого порядка. Вечерние «дети» Меркурия имеют необыкновенно стойкий характер. В течение жизни им не раз приходится выруливать из самых безнадежных ситуаций, находя таки выход из тупика. А все оттого, что они никогда не отчаиваются, сохраняют присутствие духа, даже когда хочется опустить руки. Правда, нельзя не отметить и их стремление вечно идти на крайности, перегибать палку как в любви, так и в преданности до фанатизма чему бы то ни было, например религии, диете, хобби. А следовало бы подходить ко всему разумней, с долей здоровой лени и скепсиса. И еще не ставить так часто интересы и проблемы друзей, коллектива выше своих собственных, чтобы некоторые нечистоплотные знакомые не использовали их, «детей» Меркурия, в своих корыстных целях.

Солнце одаряет своих «подопечных», рожденных между 20.00 и 22.00 часами, натурой «романтической», в том смысле что данные люди и дня не могут прожить без романа. Любовные приключения — цель всей их жизни. Да и склонность к эпикурейству у этих людей налицо, так как они не признают унылых будней и рутинного труда, а предпочитают жить со вкусом в бесконечной смене удовольствий. Желание сиять, которое внушило им Солнце при рождении, вполне может привести подобных людей на сцену или связать свою жизнь с какой-то другой публичной профессией, где они будут чувствовать себя как рыба в воде — ведь на них будут устремлены тысячи, а то и миллионы взглядов. Общаться с «детьми» Солнца легко, они( способны ладить со всеми: и с детьми, и с животными, не говоря уже о людях, — а потому обычно им везде рады.

Люди, рожденные в промежуток от 22.00 до 24.00 часов, управляются Луной. Это, скорее всего, личности философского склада, а потому, излучая жизненную энергию, сами никогда не чувствуют себя полностью счастливыми. Им все время не хватает ощущения душевной безопасности, хотя внешне они выглядят спокойно, невозмутимо, умиротворенно. Но и эти люди способны на бурные всплески эмоций, особенно когда кто-то вторгается в их душевное пространство и бесцеремонно нарушает там покой. Их стремление к внутренней гармонии и заинтересованность жизнью человеческого духа несколько замедляют рост карьеры, и, как правило, успеха они добиваются только годам к сорока или позже. А вот в личной жизни у них складывается все удачно гораздо быстрее, с партнером их соединяют прочные душевные связи, а заключенный брак часто оказывается стабильным и счастливым

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на new-numerology.ru



