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Симптомы порчи и как их определить
В нашем мире живут самые разнообразные люди. К сожалению, далеко не всех, кто нас окружает, имеет добрые человеческие качества. Даже в кругу достаточно близких друзей могут отыскаться недоброжелатели и завистники, которые так и норовят подпортить вам.
И если кто-то ограничивается мелкими пакостями, то есть и такие, кто охотно обращается к тёмным силам за помощью.
Вне зависимости от того, верите ли вы в порчу или сглаз или нет, но этому негативному воздействию могут подвергнуться многие. Это изрядно портит жизнь, приводит к долгим болезням, зависимостям, а порой даже и летальному исходу. Конечно же, чёрная полоса бывает у всех, но сглаз или порча имеет свои явные проявления:
1. Если у вас появились беспричинные проблемы со сном. Вы постоянно мучаетесь от повторяющихся кошмаров.
2. Странные заболевания, которые не поддаются диагностике.
3. Вас избегают и сторонятся домашние животные
4. Всякое дело, за которое вы бы не брались заканчивается провалом.
5. Вы чувствуете постоянный страх и чувство тревоги
6. Вас преследуют неудачи
7. Плохое самочувствие в храмах, а также когда находитесь рядом с освящёнными вещами.
8. Вас преследуют странные неприятные запахи, причину которых вы не в силах определить.
9. Депрессия, апатия к жизни, мысли о суициде.
10. Странные находки возле порога или дома. Например чужие иглы, булавки, волосы, различные верёвки с узлами и т.д.
Не теряйте бдительности! Чтобы противостоять негативному воздействию необходимо прежде всего закалять веру и силу своего духа. Например, сходите в церковь, помолитесь, если необходимо — обратитесь за помощью к священнослужителю.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, порча, мистика
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