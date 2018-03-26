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26 марта: Какой сегодня праздник
День Национальной гвардии Украины. Общая численность Нацгвардии не превышает 60 тысяч военнослужащих. В ее состав вошли внутренние войска Украины, добровольцы и патриоты. Непосредственное военное руководство Национальной гвардией Украины осуществляет командующий Национальной гвардии Украины, который назначается и освобождается Верховной Радой Украины по представлению президента Украины.
Фиолетовый день (День больных эпилепсией). Это ежегодное международное мероприятие, целью которого является повышение осведомленности о таком заболевании, как эпилепсия.
Однажды девятилетняя девочка Кессиди Меган, страдающая от эпилепсии, решила показать другим людям, что она ничем не отличается от них. За свои девять лет ребенок уже успел ощутить на себе некоторое пренебрежение со стороны взрослых и сверстников, которые воспринимали ее заболевание не совсем адекватно, считая его чем-то вроде легкой формы сумасшествия.
Чтобы развеять мифы о болезни, Кессиди в 2008 году и придумала «Фиолетовый день». В этот день, 26 марта, все желающие могут выразить поддержку людям, которые живут с этим диагнозом.
День ангела отмечают Александр, Анин, Африкан, Григорий, Кристина, Михаил, Никифор, Николай, Публий, Терентий.
Источник Знамя индустрии.
Теги: Украина, Донбасс, праздник
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- Сепаратисты обстреляли Авдеевку из гранатометов22:11
- В Донецке начался жесткий контроль автовладельцев21:46
- Геращенко: «Путин ни разу не дал команду боевикам прекратить огонь»21:23
- Очень опасная практика для Украины: стало известно, где в Украине появятся новые боевики21:16
- Российских военных на Донбассе заставляют сдать паспорта РФ: СБУ перехватила переговоры боевиков. ВИДЕО20:59
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- Названы десять скрытых симптомов лейкемии16:41
- Возвращение блудного Vodafon в Донецк: Мифы и реальность14:06
- 26 марта: Какой сегодня праздник13:50
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