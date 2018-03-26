26 марта: Какой сегодня праздник

26.03.2018 13:50

День Национальной гвардии Украины. Общая численность Нацгвардии не превышает 60 тысяч военнослужащих. В ее состав вошли внутренние войска Украины, добровольцы и патриоты. Непосредственное военное руководство Национальной гвардией Украины осуществляет командующий Национальной гвардии Украины, который назначается и освобождается Верховной Радой Украины по представлению президента Украины.

Фиолетовый день (День больных эпилепсией). Это ежегодное международное мероприятие, целью которого является повышение осведомленности о таком заболевании, как эпилепсия.

Однажды девятилетняя девочка Кессиди Меган, страдающая от эпилепсии, решила показать другим людям, что она ничем не отличается от них. За свои девять лет ребенок уже успел ощутить на себе некоторое пренебрежение со стороны взрослых и сверстников, которые воспринимали ее заболевание не совсем адекватно, считая его чем-то вроде легкой формы сумасшествия.

Чтобы развеять мифы о болезни, Кессиди в 2008 году и придумала «Фиолетовый день». В этот день, 26 марта, все желающие могут выразить поддержку людям, которые живут с этим диагнозом.

День ангела отмечают Александр, Анин, Африкан, Григорий, Кристина, Михаил, Никифор, Николай, Публий, Терентий.

Источник Знамя индустрии.