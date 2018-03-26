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Названы десять скрытых симптомов лейкемии
Онкологи указали на признаки лейкемии, которые чаще всего остаются без внимания.
При данной разновидности рака производится аномальное количество дефектных лейкоцитов в крови. Только на этапе "подключения" эритроцитов и тромбоцитов человек может столкнуться с такими явлениями, как кровотечение, анемия и многими другими, которые заставят его безотлагательно обратиться к доктору.
Наш менталитет таков, что пойти к врачу мы можем только в том случае, когда невыносимо больно. В остальном, люди стараются вылечиться самостоятельно при том, что некоторые банальные симптомы, например, головная боль, могут указывать, как на нервное перенапряжение, так и на онкологическое заболевание.
Но есть и такие симптомы лейкемии, которые чаще всего игнорируются людьми:
- боли в суставах и костях;
- красные или даже с фиолетовым оттенком пятна на коже;
- хроническая усталость и слабость в теле, которые не покидают человека после сна и отдыха;
- воспаление, увеличение и болезненность лимфатических узлов;
- резкое похудение, которое невозможно объяснить, например, предшествующей этому диетой;
- боли в животе, вздутие, повышенное газообразование;
- затрудненное дыхание или одышка;
- повышение температуры тела в пределах 37-37,5 градусов, частые простуды;
- головные боли;
- кровотечение.
Взглянув на эти симптомы, сразу и не покажется, что это может быть проявлением какого-то серьезного недуга, но игнорировать их крайне нежелательно и в какой-то мере опасно для здоровья и жизни в целом.
Помните, что лечение онкологических заболеваний осложняется в том случае, если пациент обратился за помощью к медикам не на первой стадии развития рака, а уже на 2, 3, 4 или вообще при метастазах, когда врачи становятся практически бессильны.
Источник hronika.info
Теги: Донбасс, лейкемия, симптом
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