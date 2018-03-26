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Очень опасная практика для Украины: стало известно, где в Украине появятся новые боевики
Так называемые частные военные кампании уже фактически существуют в Украине в виде легализованных добробатов в составе силовых структур.
Об этом эфире ObozTV на условиях анонимности заявил экс-сотрудник одной из западных частных военных компаний.
Кроме того, он рассказал, что следующими шагами украинской власти должна быть полная легализация таких структур в форме спецподразделений того или иного ведомства.
"Фактическими ЧВК уже есть часть легализованных в структуре ВСУ и МВД добровольческих батальонов. Собственно, они уже имеют всю полноценную кадровую базу для ЧВК. И их надо будет дальше переформатировать в полноценные спецподразделения соответствующих силовых структур, - сейчас они таковыми не являются, - либо они де-факто станут частными военными компаниями", - отметил бывший наемник.
По его словам, если в Украине не будут спешить с легализацией подобных компаний, эти структуры могут зарегистрироваться в странах, где такая деятельность законодательно регламентирована.
"По своему опыту знаю, что в большинстве тех, кто повоевал и остался жив, не будет более яркого воспоминания чем война, в которой они участвовали! Так называемый "Афганский синдром". Они не способны самореализоваться нигде и никогда. Такими были условия их воспитания и жизни. смерть - это всегда самореализация. Уровень и условия, в которых она приходит - вот что важно. Давать смерть - это просто работа", - убежден военый.
Также он добавил, что такую возможность следует обеспечить и тем, кто получил определенные ранения в боевых действиях.
"Я бы даже сделал больше - переучить бойцов, которые в результате ранений получили определенные ограничения, и каково их ранения не мешают быть операторами БПЛА, РЛС. Даже создавать боевые машины для таких солдат", - добавил экс-наемник.
Стоит отметить, что ранее американский аналитический центр Institute for the Study of War обнародовал данные последнего исследования "Российская военная выправка", в котором говорится о боевой порядок сухопутных сил.
Согласно этим данным, начиная с 2014 года РФ разместила и реорганизовал свои подразделения для поддержки быстрого механизированного вторжение на украинские территории - как в восточные, так и в южные регионы.
Несколько основных пунктов Кремль разместил вдоль российско-украинской границы. Впрочем, по непонятным причинам не поступил так же у стран Балтии. Неподалеку от Украины насчитывается по меньшей мере три механизированные бригады, а в балтийском регионе - всего один десантное подразделение.
Кроме того, в 50 милях от нашей границы базировались сухопутные силы вдоль отдельных линий наступления с защищенными тылам.
Американские аналитики обратились к властям США и всех союзников с просьбой срочно пересмотреть все заготовленные для России сценарию - в том числе военные и гражданские инструменты воздействия на агрессора. Это считают крайне необходимым для дальнейшей защиты всех стран-членов НАТО, а также шансом уберечь Украину от худшего.
Источник from-ua.
Теги: Украина, Донбасс, практика, боевики
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