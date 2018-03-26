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Пасха-2018: как покрасить яйца свеклой
Для окрашивания свеклой лучше подходят яйца с белой скорлупой.
Чтобы яйца не трескались при варке от перепада температур, заранее достаньте их из холодильника. Также можно добавить в воду немного соли – это сохранит скорлупу целой.
Перед окрашиванием обязательно помойте куриные яйца с использованием соды. А чтобы обезжирить поверхность, протрите ее спиртом.
Перед погружением в раствор яйца можно декорировать веточками, а затем плотно завернуть их в один слой марли или капрона и скрепить нитками.
Способ №1:
Чтобы получить розовый цвет скорлупы, отваренные вкрутую яйца положите в мисочку со свежевыжатым свекольным соком. Если оставить яйца в соке на ночь, они приобретут более темный бордовый оттенок, но в таком случае яичный белок тоже может окраситься.
Способ №2:
Очистите 2-3 свеклы от кожицы, натрите на крупной терке и залейте небольшим количеством воды (около 1 литра). Влейте чайную ложку столового уксуса и прокипятите 5-10 минут, затем остудите до комнатной температуры. В этот отвар добавьте сваренные вкрутую яйца. Чем дольше они побудут в настое, тем лучше покрасятся.
Способ №3:
Сварите куриные яйца вместе с очищенной свеклой. Таким образом, яйца покрасятся, а свеклу можно использовать для приготовления салата.
Способ №4:
Проварите 3 средние свеклы в литре воды в течение 30 минут, добавив столовую ложку уксуса. Процедите и опустите в получившийся раствор вареные яйца минимум на полчаса.
Напомним, ранее мы писали, как покрасить яйца с помощью скотча. Сайт "Сегодня" также рассказывал о натуральных красителях для пасхальных яиц.
Теги: Донбасс, Пасха, крашенные яйца, свекла
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