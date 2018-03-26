Пасха-2018: как покрасить яйца свеклой

26.03.2018 13:34

Для окрашивания свеклой лучше подходят яйца с белой скорлупой.

Чтобы яйца не трескались при варке от перепада температур, заранее достаньте их из холодильника. Также можно добавить в воду немного соли – это сохранит скорлупу целой.

Перед окрашиванием обязательно помойте куриные яйца с использованием соды. А чтобы обезжирить поверхность, протрите ее спиртом.

Перед погружением в раствор яйца можно декорировать веточками, а затем плотно завернуть их в один слой марли или капрона и скрепить нитками.

Способ №1:

Чтобы получить розовый цвет скорлупы, отваренные вкрутую яйца положите в мисочку со свежевыжатым свекольным соком. Если оставить яйца в соке на ночь, они приобретут более темный бордовый оттенок, но в таком случае яичный белок тоже может окраситься.

Способ №2:

Очистите 2-3 свеклы от кожицы, натрите на крупной терке и залейте небольшим количеством воды (около 1 литра). Влейте чайную ложку столового уксуса и прокипятите 5-10 минут, затем остудите до комнатной температуры. В этот отвар добавьте сваренные вкрутую яйца. Чем дольше они побудут в настое, тем лучше покрасятся.

Способ №3:

Сварите куриные яйца вместе с очищенной свеклой. Таким образом, яйца покрасятся, а свеклу можно использовать для приготовления салата.

Способ №4:

Проварите 3 средние свеклы в литре воды в течение 30 минут, добавив столовую ложку уксуса. Процедите и опустите в получившийся раствор вареные яйца минимум на полчаса.

Напомним, ранее мы писали, как покрасить яйца с помощью скотча. Сайт "Сегодня" также рассказывал о натуральных красителях для пасхальных яиц.