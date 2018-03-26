Возвращение блудного Vodafon в Донецк: Мифы и реальность

26.03.2018 14:06

14 марта появилась обнадеживающая информация о том, что на состоявшейся встрече Трехсторонней контактной группы в Минске договорились о восстановлении мобильной связи оператора Vodafone на неконтролируемой Украиной территории Донецкой области.

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Источником информации послужило заявление пресс-секретаря представителя Украины в этой группе Леонида Кучмы Дарки Олифер. «В рамках подгруппы по социально-экономическим вопросам достигнута договоренность относительно алгоритма восстановления мобильной связи на территории ОРДЛО. Эта работа будет происходить силами компании "Vodafone Украина" при участии ОБСЕ с соблюдением украинского законодательства», – сообщила она.

Примечательно, что вопросу восстановления мобильной связи в «ДНР», по сути, была посвящена целая серия заседаний контактной группы. И результат, полученный 14 марта, выглядел как его более или менее закономерный итог.

Большинство простых жителей неконтролируемых Украиной территорий, не особо сведущих в нюансах процесса, восприняло эту новость именно так, как ее и подали источники: в ближайшее время связь будет восстановлена. Однако, насколько реалистичны подобные ожидания?

Даже если внимательно посмотреть на слова Дарки Олифер, то обращает на себя внимание ключевое слово «алгоритм». Что именно скрывается за этим емким словом? Некоторая ясность возникает после ознакомления с комментариями, так сказать, с другой стороны переговорного стола.

«Представители Украины и ДНР планируют обменяться предложениями по восстановлению связи Vodafone на территории ДНР. То есть достигнуты договоренности об обмене письмами по шагам восстановления связи. Эти письма могут включать также планы по ремонту и модернизации оборудования оператора, восстановление работы экстренных номеров и т.д.», - сообщила Виктория Талакина, пресс-секретарь главы делегации «ДНР» на переговорах Контактной группы Дениса Пушилина.

Как сформулировал по этому поводу один житель Донецка, «сторонам надоело друг с другом разговаривать, поэтому они решили начать писать друг другу письма. Мелким почерком».

Ремонт будет

Так или иначе, но после этого, вполне могло сложиться впечатление, что вокруг проблемы восстановления мобильной связи Vodafone в «ДНР», как и прежде, продолжается банальная говорильня, а дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Или, говоря иначе, стороны договорились… продолжить договариваться. Однако, несколько моментов все же позволяет думать, что это не так.

Так, Виктория Талакина подтвердила, что стороны наконец-то дали гарантии безопасности для сотрудников Vodafone, которые будут производить инспекции на узлах связи в «ДНР». Первая информация об этом появилась еще в начале марта.

«Во время заседания (28 февраля – прим. автора) достигнуто соглашение о необходимости восстановления линии мобильной связи, ОРДО заверила в предоставлении гарантий безопасности для ремонтных бригад. Украинская сторона предоставила такие гарантии еще 12 февраля 2018 года, информация об этом была передана СММ ОБСЕ. В сегодняшнем заседании подгруппы принял участие представитель компании мобильной связи "Vodafone Украина". Он подчеркнул: компания готова отремонтировать соответствующее оборудование, которое находится на неподконтрольной Украине части Донбасса. После проведения необходимых ремонтных работ на поврежденных объектах компании, в случае необходимости, украинская сторона готова рассмотреть вопрос по улучшению качества работы сетей на территории ОРДЛО», – сообщила тогда все та же Дарка Олифер.

Для тех, кто не понял «улучшение качества работы сетей» это – ремонт и модернизация оборудования. В «ДНР».

Странный месяц

Что следует из этого заявления? Прежде всего то, что до 12 февраля 2018 года согласие (в виде гарантий безопасности) на восстановление связи Vodafone в «ДНР» почему-то не давали… обе стороны. И лишь после этой даты процесс как-то сдвинулся с мертвой точки.

Ситуация выглядит еще более странной и нелепой, если вспомнить некоторые события и заявления, случившиеся за вторую половину января и первую половину февраля нынешнего года. То есть за период, начиная с момента исчезновения связи в «ДНР» -–11 января 2017 года и заканчивая моментом, когда Украина первой дала гарантии безопасности ремонтным бригадам – 12 февраля 2017 года.

Первое время обе стороны говорили о банальном повреждении на оптоволоконной кабельной линии на противоположной от них стороне, но категорически отказывались дать гарантии ремонтным бригадам, способным устранить это повреждение. Хотя это и не афишировали.

Эта стадия закончилось тем, что 17 января вопрос о восстановлении мобильной связи Vodafone на неконтролируемой территории был рассмотрен в… Комитете по правам человека Верховной Рады. «Почти 2 миллиона наших граждан, проживающие на неподконтрольной территории Донбасса, не имеют возможности общаться со своими родственниками и близкими. Это чрезвычайная ситуация должна быть решена немедленно», – заявил председатель комитета Григорий Немыря.

Это неординарное по всем признакам событие сразу рождало большие сомнения по поводу того, что дело в простом повреждении линии. Пусть даже и оптоволоконной. Эти сомнения еще более усилились, когда 19 января в «ЛНР» мобильная связь Vodafone заработала, а в «ДНР» – нет.

Дальше обе стороны подтвердили эти сомнения, фактически перейдя от «сказок» про повреждения к прямому обсуждению финансово-хозяйственных вопросов.

Экономика должна быть…

«По украинским законам компания не имеет права заключать никакие договора с неподконтрольной территорией. Мы не можем ни за что платить, что бы от нас ни требовали. Мы не горим большим желанием продолжать работу на неконтролируемых Украиной территориях на тех условиях, которые есть сейчас. По сути, речь идет скорее об определенной гуманитарной миссии, чем о ведении бизнеса. Но мы готовы исключительно из соображений гуманности продолжать работу в регионе по схеме удаленного контроля», – заявил директор по корпоративному управлению и контролю ЧАО «ПФ Украины» (бренд – Vodafone) Олег Проживальский.

«Представителям украинского оператора необходимо проработать ряд административных вопросов с субъектами хозяйствования республики, в частности вопрос оплаты электроэнергии. Министерство связи не может производить оплату коммунальных услуг за эксплуатацию коммутационных узлов Vodafone из бюджета ДНР», - заявил в ответ «министр связи ДНР» Виктор Яценко.

Нет, стороны безусловно разговаривали также и о какой-то технической помощи, ремонтах, доступе и гарантиях техническому персоналу и т.п. Однако, чем дальше, тем больше складывалось впечатление, что все эти разговоры – камуфляж.

А еще позже, стороны, как говорится, опять «сменили тему». «Для восстановления мобильной связи Vodafone нужна политическая воля и договориться об этом могут только в Минске», – заявил на исходе января заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. «Нами принято политическое решение выносить решение этой ситуации на Минскую площадку. Возможно, там получится решить вопрос», - согласился с ним «председатель народного совета ДНР» Денис Пушилин. Ключевой момент – нужна политическая воля.

С точки зрения ремонта кабеля это выглядело просто смехотворно. На деле же было очень похоже на то, что обычные механизмы разрешения взаимных финансово-хозяйственных претензий не сработали. Выхода нет и необходимое решение нужно вырабатывать уже на политическом уровне. То есть – создавать новый механизм.

В условиях маскировки

Сохранение этой информации в секрете создавало странное впечатление о том, что все разговоры по обе стороны линии разграничения на Донбассе о том, по чьей вине связь не может быть восстановлена, с большой долей вероятности, являются банальной информационной войной, которую вели стороны, пытаясь так или иначе настроить местное население друг против друга. И действительно, местные жители, оставшись без мобильной связи с Украиной, отвечая на сакраментальный вопрос «кто виноват», разделились.

На первый взгляд, выходила простая картинка, которую в середине февраля кратко, но исчерпывающе обрисовал экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский. «Ни мы, ни Украина особо не заинтересованы в восстановлении этой связи», – прямо заявил он.

Однако, правда была в том, что и те, и другие были даже очень заинтересованы в восстановлении связи. Но – каждый на своих условиях.

Через Ростов

Поэтому, вдали от зрителей кипела работа. Как заявил в начале февраля Виктор Яценко, представители «ДНР» предложили Vodafone сотрудничество… через российского посредника. «Таким образом, удастся решить юридический вопрос: пока что украинской стороне нельзя заключать никаких договоров с ДНР и ЛНР. В Ростове-на-Дону есть техническая возможность улавливать сигналы Vodafone и передавать на нужные области (имеется в виду – "ДНР" и "ЛНР" – прим. автора). И, конечно, Vodafone должен платить за электроэнергию, которая используется для работы его оборудования», - заявил он.

В свете сказанного, становилось совершенно ясно, что стороны все это время пытались создать либо схему легальной работы украинских компаний на неконтролируемых территориях, либо прецедент такой легальной работы в лице Vodafone. Легальной как с точки зрения Украины, так и «ДНР»…

В этой связи многое из происходящего выглядит более понятно. И перенос решения вопроса в Минск, и подключение к работе минских групп представителей Vodafone, и обсуждение вопроса о приезде специалистов Vodafone не на место повреждения кабеля, а серверные станции Vodafone в Донецке и другие объекты, и даже обсуждение «ростовской схемы».

Логично выглядит и заявление Виктора Яценко, которое он сделал в конце февраля. «Официально заявляем, что ни один сотрудник министерства связи ДНР на объекты, используемые украинским мобильным оператором Vodafone на территории ДНР, не заходил», – сказал он. Более того. Была организована экскурсия одного из яростных критиков «власти ДНР» за отключение Vodafone Александра Болотина. Из ее освещения стало понятно, что все оборудование Vodafone на месте и работает. Ну, во всяком случае в серверных по ул.Куйбышева и пр.Ильича. И оно не разграблено.

А за несколько дней до этого высказался и «глава ДНР» Александр Захарченко. «Конечно, можно сделать из этой компании (Vodafone – прим. автора) государственное предприятие. Но где взять специалистов? Где взять оборудование? Все эти компании мобильной связи разные (имеется в виду несовместимость оборудования – прим. автора)», - сказал он. Примечательно, что еще 15 января он был кардинально иного мнения о происходящем: «При необходимости мы можем ввести внешнее управление на эту сеть».

Вернуть в Донецк региональный узел?!

Но особо обращает на себя внимание еще один немаловажный момент. «Мы хотим вернуть статус работы оператора на нашей территории на уровень, который был до 2014 года. Тогда здесь был некий макрорегион. И ядро сети на весь Донбасс было в Донецке, к нему подключались Мариуполь и Луганск. И основная коммутационная составляющая была здесь, которая позволяла бы нам, в случае обрывов магистральных линий, работать автономно. Также была бы возможность дозваниваться нашим гражданам на экстренные службы. Возможно, при порыве звонки не проходили бы в Украину, но коммутация звонков между абонентами республики, а также звонки на экстренные службы совершались бы», – заявил несколько дней назад Виктор Яценко.

При этом он добавил, что компания Vodafone должна возобновить во всех пунктах (на неподконтрольной Украине территории) наличие техподдержки. Но главное, он сказал, что есть «понимание со стороны Vodafone по ряду вопросов». На что именно согласились в Vodafone – точно не известно, да и вряд ли станет известно. Тем не менее, официально подтверждено, что компания дала согласие на ремонт своими специалистами (в смысле – субподрядчиками) соответствующего оборудования, которое находится на неподконтрольной Украине части Донбасса. А обе стороны дали гарантии безопасности этим специалистам. И еще. Стороны (Vodafone и «минсвязи ДНР») перешли на стадию непосредственного общения и (!) обмена документами. Означает ли это, что появился какой-то механизм? Неизвестно. Стороны не склонны давать ясные комментарии по этому поводу.

Но, так или иначе, это выводит из глухого угла ситуацию с мобильной связью Vodafone в «ДНР» и дает ей определенные шансы. Однако, учитывая широту привязанных вопросов, общая ситуация очень зыбкая и может измениться буквально в любой момент. Поэтому, говорить о скором возврате Vodafone в «ДНР», как минимум, очень преждевременно…

Источник Донецкие новости.