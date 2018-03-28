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Если вы тоже пользуетесь дуршлагом, сегодня же прекращайте! Вот почему
Варить рис и макароны — одна из первых кулинарных премудростей, которые мы узнаём в жизни, пишет Shared.
И хотя способы приготовления макарон бывают разными, практически все завершают варку одинаково: сливают воду. Скорее всего, у вас тоже имеется дуршлаг, на который вы откидываете макароны, сливая воду в раковину.
Если так, то пора отказаться от этой практики! Оказывается, все эти годы вы совершали большую ошибку!
Как пишет сайт Bon Appetit, мутная вода из-под макарон (или, как они называют её, «жидкое золото») имеет очень ценное применение, которое навсегда изменит ваш подход к готовке.
Её можно использовать, чтобы поднять соус, которым вы польёте пасту. Непонятно? Сейчас объясним.
В процессе варки мука, из которой сделаны макароны, выделяет крахмал, делающий воду мутной, из-за чего нам кажется, что она непригодна к дальнейшему использованию. Но на самом деле эта жидкость наилучшим образом подходит для эмульгирования, то есть создания нежнейшего соуса идеальной консистенции.
Наверное, вы гадаете, зачем вообще нужно эмульгирование.
Так вот: оно играет важнейшую роль во вкусе и сохранности соуса. Это процесс связывания масла и воды, чтобы они потом не разделились у вас на тарелке, образовав внизу водянистую лужу.
Всего один половник макаронной воды, добавленный в соус, не только объединит масло с водой в одно целое, но и загустит соус, так что вам не придётся добавлять лишнюю муку, крахмал или сливки, которые могут до неузнаваемости изменить вкус, если их чересчур много.
Хотя кому-то эта идея покажется новой, многие профессиональные повара, в том числе Джейми Оливер, давно используют этот способ в приготовлении вкуснейшей пасты.
Кулинарный сайт Serious Eats провёл эксперимент, чтобы выяснить, смогут ли люди отличить обычный соус от соуса с добавлением макаронной воды, и последний победил!
Но не спешите сразу экспериментировать — дочитайте статью до конца!
Самое лучшее в макаронной воде то, что она прекрасно подходит к любому соусу — томатному, альфредо, песто и т. д. Но следует учитывать вот что:
Не добавляйте растительное масло в воду: это лишь сделает макароны жирными, и соус будет с них соскальзывать.
Чтобы соотношение крахмала и жидкости было идеальным, макароны должны вариться в достаточном количестве воды. Общее правило — 3 л воды на каждые 250 г макарон.
Вместо того, чтобы сливать воду в раковину, используйте щипцы или специальную вилку для извлечения готовых макарон из воды. Затем добавляйте макаронную воду в соус с помощью половника.
Если вам посчастливилось иметь кастрюлю с встроенным дуршлагом, можете просто поднять его в конце варки, оставив жидкое золото для дальнейшего использования.
Тот же самый способ можно применять при варке других крахмалистых продуктов (фасоли, коричневого риса, чечевицы и т. д.). Это позволит вам поднять своё кулинарное мастерство на новые вершины!
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, еда, кулинария, рис, макароны
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