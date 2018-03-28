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Эффективные методы, которые помогут не переедать по вечерам

28.03.2018 21:45
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Эффективные методы, которые помогут не переедать по вечерам

Прислушавшись к рекомендациям экспертов, вы перестанете переедать за ужином, лучше спать и сможете избавиться от лишних килограммов.

По вечерам, возвращаясь с работы, многие люди набрасываются на любую еду, которая есть в холодильнике. Так происходит потому, что в течение дня они пренебрегали советами диетологов и ничего не ели, разве что, перехватывая калорийные закуски и сладости на ходу.

Вопрос о том, как перестать наедаться на ночь, беспокоит многих людей, а особенно тех, кто хочет похудеть, но не может этого сделать, потому что каждый вечер плотно ужинает и на утро наблюдает лишь прибавку в весе.

Диетологи поделились секретами, которые помогут не переедать по вечерам:

- не смотреть телевизор во время ужина;

- стараться меньше разговаривать, сидя за столом;

- найти причину дикого голода, возможно, она кроется в стрессе, и не заедать своим проблемы, а принимать пищу для поддержания сил и здоровья;

- ужинать не позднее, чем за 2 часа до сна;

- после ужина выйти на прогулку, а потом выпить чашку зеленого чая и можно ложиться спать;

- не пропускать два основных приема пищи и столько же перекусов в течение дня, тогда к ужину вы не так сильно проголодаетесь;

- планировать вечернее меню заранее, выбирая белковые блюда с минимумом калорий.

Если вы прислушаетесь к вышеперечисленным советам и станете пользоваться эффективными методами, представленными диетологами, то уже через несколько дней заметите, что перестали набивать живот за ужином, а также подходить к холодильнику после него.

 

Источник: http://hronika.info 



Теги: Донбасс, здоровье, еда, переедание
 
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