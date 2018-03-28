Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Медики рассказали, чего не нужно делать по утрам, чтобы быть здоровыми

28.03.2018 07:01
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Медики рассказали, чего не нужно делать по утрам, чтобы быть здоровыми

Некоторые вещи, которые люди делают каждое утро могут быть очень вредными.

Американские учёные рассказали о самых вредных привычках, свойственных людям по утрам. Однако следование этим ритуалам вредит здоровью и хорошему настроению, снижая тонус и приводя к усталости и раздражению уже в начале дня.

Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.

Одной из самых нездоровых утренних привычек специалисты из США назвали резкий подъем с кровати по будильнику. Врачи утверждают, что в такой ситуации в организме резко повышается уровень стрессовых гормонов, что может поспособствовать разным негативным проявлениям – перепадам давления, приливу агрессии, изменениям в режиме сердцебиения и т.д.

Кроме того, резкое поднятие туловища способно стать причиной проблем с позвоночником, болей в спине, нарушений в мозговом кровотоке и обмороков. «Дайте себе некоторое время побыть в кровати, отойти от сна, а потом уже не спеша вставайте», — озвучили совет эксперты.

Они порекомендовали использовать утреннее время в изоляции от смартфонов и компьютеров. Если при этом избегать думать о предстоящих делах и проблемах, немного отодвинув их решение, это значительно укрепит психологическое здоровье и нервную систему, уверены врачи. Тратить утреннее время на серфинг в социальных сетях абсолютно неэффективно с точки зрения пользы для организма, — при этом лишь повышается уровень стресса и напряжения.

Привычка умываться горячей водой также оказалась не одобрена научными работниками. Они заявили, что умывать, как и принимать душ следует умеренно прохладной водой. Горячая вода сушит кожу, а также негативно воздействует на волосяные луковицы, предупредили специалисты.

Помимо этого, они посоветовали отказаться от кофе натощак. Такая привычка может привести к гастриту и другим отклонениям в работе пищеварительной системы, объяснили ученые.



Теги: Донбасс, здоровье, утро, медики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх