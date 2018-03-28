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Медики рассказали, чего не нужно делать по утрам, чтобы быть здоровыми
Некоторые вещи, которые люди делают каждое утро могут быть очень вредными.
Американские учёные рассказали о самых вредных привычках, свойственных людям по утрам. Однако следование этим ритуалам вредит здоровью и хорошему настроению, снижая тонус и приводя к усталости и раздражению уже в начале дня.
Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.
Одной из самых нездоровых утренних привычек специалисты из США назвали резкий подъем с кровати по будильнику. Врачи утверждают, что в такой ситуации в организме резко повышается уровень стрессовых гормонов, что может поспособствовать разным негативным проявлениям – перепадам давления, приливу агрессии, изменениям в режиме сердцебиения и т.д.
Кроме того, резкое поднятие туловища способно стать причиной проблем с позвоночником, болей в спине, нарушений в мозговом кровотоке и обмороков. «Дайте себе некоторое время побыть в кровати, отойти от сна, а потом уже не спеша вставайте», — озвучили совет эксперты.
Они порекомендовали использовать утреннее время в изоляции от смартфонов и компьютеров. Если при этом избегать думать о предстоящих делах и проблемах, немного отодвинув их решение, это значительно укрепит психологическое здоровье и нервную систему, уверены врачи. Тратить утреннее время на серфинг в социальных сетях абсолютно неэффективно с точки зрения пользы для организма, — при этом лишь повышается уровень стресса и напряжения.
Привычка умываться горячей водой также оказалась не одобрена научными работниками. Они заявили, что умывать, как и принимать душ следует умеренно прохладной водой. Горячая вода сушит кожу, а также негативно воздействует на волосяные луковицы, предупредили специалисты.
Помимо этого, они посоветовали отказаться от кофе натощак. Такая привычка может привести к гастриту и другим отклонениям в работе пищеварительной системы, объяснили ученые.
Теги: Донбасс, здоровье, утро, медики
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