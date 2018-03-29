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Шансы освобождения Донбасса с американским оружием: названо важное условие
29.03.2018 19:36
Осуществление Украиной военного сценария освобождения оккупированных районов Донбасса невозможно без перекрытия границы с Россией.
Об этом "Апострофу" рассказал военный эксперт Николай Сунгуровский.
По его мнению, военный потенциал Украины не дотягивает не только до России в целом, а даже и до той части российских войск, которые сосредоточены на границе.
"Военный сценарий нашими силами с помощью того же американского оружия? Дело в том, что без перекрытия границы это невозможно. То есть пока наш военный потенциал не равен потенциалу не только России, а даже той группировки, которая сосредоточена на границе. Если граница открыта, то нет гарантий, что там не окажутся регулярные силы российской армии", – говорит эксперт.
Теги: США, Донбасс, оружие, Освобождение Донбасса
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