Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Шансы освобождения Донбасса с американским оружием: названо важное условие

29.03.2018 19:36
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Шансы освобождения Донбасса с американским оружием: названо важное условие

Осуществление Украиной военного сценария освобождения оккупированных районов Донбасса невозможно без перекрытия границы с Россией.
Об этом "Апострофу" рассказал военный эксперт Николай Сунгуровский.
По его мнению, военный потенциал Украины не дотягивает не только до России в целом, а даже и до той части российских войск, которые сосредоточены на границе.
"Военный сценарий нашими силами с помощью того же американского оружия? Дело в том, что без перекрытия границы это невозможно. То есть пока наш военный потенциал не равен потенциалу не только России, а даже той группировки, которая сосредоточена на границе. Если граница открыта, то нет гарантий, что там не окажутся регулярные силы российской армии", – говорит эксперт.



Теги: США, Донбасс, оружие, Освобождение Донбасса
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх