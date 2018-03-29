Все рубрики раздела
- ДАТЫ МАГНИТНЫХ БУРЬ В АПРЕЛЕ20:17
- Шансы освобождения Донбасса с американским оружием: названо важное условие19:36
- Ученые разработали программу, которая предсказывает смерть18:56
- Итоги мартовских боев на Донбассе12:41
- Як інтернет впливає на відчуття щастя?22:00
- Эффективные методы, которые помогут не переедать по вечерам21:45
- Скоро Вербное воскресенье: главные приметы и запреты праздника21:30
- Семейный врач: Что войдет в обязанности по новым правилам14:48
- Если вы тоже пользуетесь дуршлагом, сегодня же прекращайте! Вот почему10:16
- Wi-Fi несет серьезную опасность для здоровья10:02
Ученые разработали программу, которая предсказывает смерть
Специалисты создали программу, которая способна предсказывать смерть. Уникальную разработку представили российские ученые из МФТИ. Они создали программу на базе искусственного интеллекта, которая следит за состоянием внутренних органов и может определить срок жизни человека без сдачи анализов, сообщает "Диалог.UA" со ссылкой на "Российский Диалог".
Искусственный интеллект делает анализ данным о движении, полученных с фитнес-трекера, и на основе этой информации определяет биологический возраст человека и вероятность преждевременной смерти. Разрабатывая программу, ученые ставили перед собой цель создать инструмент, который поможет оценить состояние организма человека до проведения лабораторных анализов. Авторы искусственного интеллекта утверждают, что их метод определяет риск смерти точнее, чем традиционные способы.
Теги: Донбасс, ученые, смерть, программа
- Груда металла: сети впечатлило мощное фото уничтоженной военной техники боевиков ЛНР22:29
- При обстрелах на Донбассе ранен один военнослужащий22:06
- Кремль теряет приспешников на Донбассе: в Бахмуте боевик “ДНР” из Якутии добровольно сдался полиции - подробности21:44
- «МЕТИНВЕСТ» ликвидирует «ДОНЕЦККОКС»20:51
- На Донетчине произошел пожар в детском саду. Педагог, спасаясь, прыгнула из окна19:13
- Стало известно, как россияне наказывают боевиков «ЛДНР»18:41
- Мариупольский Хатико: Верность в ответ на предательство. ВИДЕО18:24
- У боевиков началось весеннее обострение18:02
- Порошенко и Путин сделали общее заявление по перемирию на Донбассе17:56
- Бюджетники «ДНР» готовят коллективный иск против Захарченко17:21
- Груда металла: сети впечатлило мощное фото уничтоженной военной техники боевиков ЛНР22:29
- При обстрелах на Донбассе ранен один военнослужащий22:06
- Кремль теряет приспешников на Донбассе: в Бахмуте боевик “ДНР” из Якутии добровольно сдался полиции - подробности21:44
- Спалах гепатиту А: на Житомирщині захворіло п'ять школярів21:19
- «МЕТИНВЕСТ» ликвидирует «ДОНЕЦККОКС»20:51
- Украина в ООН потребовала принять срочные меры по вводу миротворцев на Донбасс20:33
- ДАТЫ МАГНИТНЫХ БУРЬ В АПРЕЛЕ20:17
- Запер детей, а сам спасся: родственники погибших в Кемерово узнали, кто закрыл кинозал. ВИДЕО19:51
- Шансы освобождения Донбасса с американским оружием: названо важное условие19:36
- На Донетчине произошел пожар в детском саду. Педагог, спасаясь, прыгнула из окна19:13
- ДАТЫ МАГНИТНЫХ БУРЬ В АПРЕЛЕ20:17
- Шансы освобождения Донбасса с американским оружием: названо важное условие19:36
- Ученые разработали программу, которая предсказывает смерть18:56
- Итоги мартовских боев на Донбассе12:41
- Як інтернет впливає на відчуття щастя?22:00
- Эффективные методы, которые помогут не переедать по вечерам21:45
- Скоро Вербное воскресенье: главные приметы и запреты праздника21:30
- Семейный врач: Что войдет в обязанности по новым правилам14:48
- Если вы тоже пользуетесь дуршлагом, сегодня же прекращайте! Вот почему10:16
- Wi-Fi несет серьезную опасность для здоровья10:02
- Нам врали 50 лет: стали известны причины смерти Гагарина
- Wi-Fi несет серьезную опасность для здоровья
- Боевые корабли летят к Земле: МКС заснял флот НЛО
- Кто заменит Захарченко: названы основные претенденты
- Опубликовано видео, на котором виден поджигатель ТЦ в Кемерово. ВИДЕО
- Как употреблять куркуму, чтобы избавиться от боли в суставах, холестерина, триглицеридов, улучшить память и работу мозга
- Ситуация в пунктах пропуска утром 27 марта
- Донецк: снова война. «Грады», несколько часов обстрелов, мощный взрыв
- "Минск" давно умер: в Украине рассказали, как реально закончить войну на Донбассе
- Как прекратить поглощать отрицательную энергию других людей