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Об этих вредных свойствах цитрусовых многие не знают
Оказывается, цитрусовые фрукты могут нанести ущерб здоровью.
Все фрукты, относящиеся к категории цитрусовых, считаются полезными, так как обогащены витамином С, который укрепляет иммунную систему и воздействует на организм человека, как строительный материал.
За эти полезные свойства люди ценят цитрусовые фрукты и стараются как можно чаще включать их в свой рацион питания. К тому же, известно, что эти продукты обладают свойством "сжигания" жировых клеток и очищения сосудов, что полезно для людей с ожирением и гипертонией.
Какие вредные свойства могут быть у цитрусовых?
Аллергия. Наверное, многие слышали, что данные фрукты нельзя есть в большом количестве, так как они вызывают аллергические реакции. Если у человека есть аллергия на цитрусовые, то даже небольшая долька фрукта может привести к анафилактическому шоку.
Передозировка лекарственными препаратами. Медики настоятельно рекомендуют не употреблять цитрусовые вместе с лекарствами, так как в этих фруктах содержатся вещества "фуранокумарины", ускоряющие выведение ферментов из организма, которые участвуют в процессе усвоения лекарств. Таким образом происходит интоксикация внутренних органов от возрастания влияния лекарственный субстанций.
Заболевания желудка. Большинство людей повторяет "идеальную картинку" завтрака из фильма или рекламы, где все пьют фреш из апельсинов с самого утра. Но в действительности ни один врач не посоветует пить на завтрак свежеотжатые соки из цитрусовых фруктов. Слизистые желудка утром не защищены, а агрессивные фруктовые кислоты в буквальном смысле слова способны разъедать их.
Разрушение печени. Часто хозяйки используют цедру лимонов, апельсинов и мандаринов в приготовлении различных блюд. Но, как оказалось, в кожуре этих фруктов накапливается вещество под названием этилен, которое, попадая в печень, разрушает ее изнутри.
Подагра. Чем больше человек ест цитрусовых в течение дня, тем больше мочевой кислоты попадает к тканям костей, из-за чего может развиться подагра. Об этом заявили британские ученые из университета Лидса, которые выяснили, что чрезмерное употребление фрешей из цитрусовых фруктов или их самих в чистом виде увеличивает риск подагры аж на 40%.
Судя по тому, что у цитрусовых есть и вредные и полезные свойства, врачи рекомендуют употреблять их с умом и не очень часто.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, цитрус, вред
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