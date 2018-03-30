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Врачи подсказали, как быстро уснуть и хорошо выспаться

30.03.2018 20:00
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Врачи подсказали, как быстро уснуть и хорошо выспаться

Несколько дельных советов помогут вам избавиться от бессонницы.

Из-за стрессов на работе и дома, переедания, злоупотребления спиртными напитками и прочих негативных факторов человек может заполучить бессонницу или проблемы со сном, когда каждый час будет просыпаться без каких-либо причина на это.

Медики рекомендуют всерьез заняться решением этих проблем, потому как бессонница и регулярный недосып ведут к ухудшению здоровья, потере жизненной энергии, снижению работоспособности и мышления, гормональным нарушениям и так далее.

Как быстро уснуть и хорошо выспаться?

Для начала, нужно выключить всю электронную технику - телевизор, компьютер, смартфон и прочие. Они отвлекают вас от дела и "бодрят", особенно, если вы любите перед сном посмотреть криминальные новости или же триллер.

Приглушите свет. Так, вы подадите своему организму сигнал о том, что ночь наступила и пришло время спать. 

Проветрите свою спальню. Проверено многими людьми - на свежем воздухе спится гораздо приятнее, нежели в запертой комнате со спертым запахом.

Замените подушку и матрас. Если вы не комфортно чувствуете себя, лежа на кровати, то причина бессонницы заключается именно в том, что вам что-то давит, мешает, проваливается, скрипит и так далее, а не в стрессах и волнениях.

Устаньте перед сном. Многие люди не могут уснуть и хорошо выспаться, потому что в течение всего дня они были пассивны физически и вообще не устали. А вот вариант с "свалиться на кровать без задних ног" гораздо более эффективно борется с бессонницей.

Примите горячую ванну с ароматическими расслабляющими маслами. После такой процедуры вам точно захочется спать.

Почитайте, желательно что-нибудь из классики, да поскучнее. Буквально пару страниц заставят вас начать зевать, главное - не упустить момент и лечь спать.

Благодаря этим советам вы сможете за несколько дней полностью избавиться от бессонницы.

 

Источник: http://hronika.info 



Теги: Донбасс, здоровье, врачи, сон
 
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