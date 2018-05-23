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Чим загрожує дефіцит вітаміну С?
Американські дослідники зуміли довести, що дефіцит вітаміну С може призводити до проблем зі здоров'ям.
Раніше вчені говорили, що нестача цього вітаміну може провокувати складнощі в роботі організму, проте, останні дослідження показали, що все набагато серйозніше, ніж передбачалося. Було доведено, що дефіцит викликає серйозні збої, що призводять до небезпечних наслідків для здоров'я.
При цьому, при вживанні цього вітаміну в достатніх кількостях відзначається підвищення тонусу всього організму, а також поліпшення роботи окремих органів. Вчені відзначають, що вітамін С - це потужний антиоксидант. Він здатний уповільнити старіння і підтримує імунну систему, тому його важливо вживати особам, схильним до простудних захворювань.
Особливо важливо в достатній кількості вживати цей вітамін в осінній періоди. Ознаками серйозного дефіциту вітаміну С є випадання зубів, серцеві недуги і проблеми з роботою шлунково-кишкового тракту. Крім того, при дефіциті цієї речовини може з'являтися гіпотонія. Менш виражені симптоми нестачі цієї речовини - ломота в суглобах, швидка втома і слабкість, а також шкірні покриви стають сухими і виникають м'язові болі.
Для того, щоб отримувати достатню кількість цього вітаміну вчені радять їсти велику кількість цитрусових.
Источник: http://zdorovia.com.ua
Теги: Донбасс, здоровье, дефицит, витамин С
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