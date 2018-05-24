Назван размер груди самых счастливых женщин

24.05.2018 14:09

Представители британской клиники пластической хирургии Cosmetic Surgery Solicitors определили, что третий размер груди делает женщин счастливыми. Об этом сообщает The Sun.

В рамках национального исследования специалисты попросили респонденток рассказать, насколько они довольны своей грудью и как ее размер влияет на их повседневную жизнь.

39 процентов обладательниц третьего размера груди ответили, что полностью удовлетворены и своим телом, и жизнью. Четвертому размеру были рады 37 процентов женщин, первому — 34 процента. 29 процентов заявили, что их устраивает пятый размер. Наименьшее количество счастливых женщин оказалось среди обладательниц второго размера: их было всего 27 процентов.

Всего в опросе приняла участие 871 женщина.

«Мне пришлось учиться правильно себя вести и одеваться. Из-за большой груди все автоматически считают меня недалекой и гиперсексуальной», — пожаловалась одна из них.

«Мне нужно прилагать усилия, чтобы меня воспринимали всерьез», — поделилась другая.

«Если бы они были больше, я бы чувствовала себя увереннее», — призналась третья.

Однако когда женщин спросили, хотели бы они сделать операцию по увеличению или уменьшению груди, только 18 процентов дали положительный ответ.

Источник from-ua