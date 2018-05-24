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Неожиданное открытие: пить алкоголь ежедневно – полезно

24.05.2018 19:05
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Неожиданное открытие: пить алкоголь ежедневно – полезно

Ученые разных стран провели независимые исследования влияния алкоголя на организм и пришли к единому мнению — ежедневное употребление алкоголя полезно для сердца.
Ученые Гарвардского университета выяснили, что употребление 50 г водки раз в неделю уменьшает риск развития ишемической болезни сердца на 7%, а при ежедневном употреблении – на 40%.
Их коллеги, австралийские эксперты, доказали, что быть абсолютным трезвенником опасно для здоровья. Так, полный отказ от алкоголя вызывает нехватку полезного холестерина, который уменьшает риск инфаркта, защищая сердце и сосуды.
Кроме того, австралийские эксперты Университета Тасмании умеренной нормой алкоголя считают суточную дозу в 20 граммов водки.
Результаты исследований нидерландского врача Т. Дж. Клеофаса говорят о полезной норме потребления до 56 граммов водки в день.
Норвежские исследователи, в частности, доктор Эйштейн Штордаль, умеренной единицей алкоголя считают 30 мл водки.
«Небольшие дозы алкоголя действительно могут оградить от сердечных заболеваний», — говорит Наташа Стюарт из британского благотворительного фонда по борьбе с сердечными заболеваниями British Heart Foundation.
Иными словами, рюмка водки за ужином успокоит нервы и укрепит сердце.

Источник nocomplex.pro



Теги: Донбасс, здоровье, алкоголь, польза
 
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