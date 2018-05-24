Троица 2018: что можно и нельзя делать женщинам, приметы

24.05.2018 17:00

Троица – один из больших церковных праздников, который издавна имеет свои традиции и обычаи. Узнайте, как нужно встретить этот праздник правильно, какие приметы и запреты издавна сопровождают этот день.

День Святой Троицы празднуется ежегодно на 50 день после Пасхи, в 2018 году Троица или Пятидесятница выпадает на 27 мая. Именно на 50 день после Пасхи с небес сошел Дух Святой к апостолам – ученикам Христа. Троица – олицетворение триединства Господа Бога: Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух Святой. Троица - это большой праздник, один из 12 главных по годовому церковному календарю, в этот день проходят красивые пышные богослужения в храмах. Какие приметы и традиции существуют в народе на Троицу.

Дома и церкви на Троицу украшают всевозможной зеленью – веточками деревьев, кустарников, полевыми цветами и травами, скошенной травой, распределяют их по углам дома, расстилают ковром на полу. В этом есть особый смысл, зеленый цвет – олицетворение животворящей и обновляющей силы Святого Духа.

Любое растение на Троицу наделяют целебными свойствами, поэтому те растения, которыми украшали дом в праздник нельзя выбрасывать, можно оставить у икон, а остальные сжечь.

В церквях проходят пышные красивые богослужения, священнослужители облачаются в торжественные одеяния в белом и золотом.

После посещения торжественной церковной службы люди расходились по домам и готовили праздничные угощения, традиционно на столе были блюда из рыбы, мяса, творога, овощей и зелени, блины, пироги с овощами, во главе стола всегда был каравай. Семья обязательно собиралась на праздничный обед всей семьей.

Девушки на Троицу традиционно плели венки, пускали их в воду и гадали на суженого.

Чтобы удачно выйти замуж, незамужние девушки кусочек праздничного пирога на Троицу прятали в укромном месте – для «привлечения» жениха.

Что нельзя делать на Троицу

Издавна боялись ходить в лес и купаться в водоемах в этот день, считали, что русалки могут утащить.

Запрет на любой вид труда, кроме приготовления пищи и праздничных угощений.

Считалось плохой приметой венчаться на Троицу, в народе считалось, что в браке всегда будет присутствовать кто-то третий.

На Троицу нельзя ссориться, испытывать любые негативные эмоции

Нельзя ходить на кладбище – для этого выделен специальный поминальный день – суббота накануне Троицы.

Источник kolobok.ua