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Троица 2018: что можно и нельзя делать женщинам, приметы
Троица – один из больших церковных праздников, который издавна имеет свои традиции и обычаи. Узнайте, как нужно встретить этот праздник правильно, какие приметы и запреты издавна сопровождают этот день.
День Святой Троицы празднуется ежегодно на 50 день после Пасхи, в 2018 году Троица или Пятидесятница выпадает на 27 мая. Именно на 50 день после Пасхи с небес сошел Дух Святой к апостолам – ученикам Христа. Троица – олицетворение триединства Господа Бога: Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух Святой. Троица - это большой праздник, один из 12 главных по годовому церковному календарю, в этот день проходят красивые пышные богослужения в храмах. Какие приметы и традиции существуют в народе на Троицу.
Дома и церкви на Троицу украшают всевозможной зеленью – веточками деревьев, кустарников, полевыми цветами и травами, скошенной травой, распределяют их по углам дома, расстилают ковром на полу. В этом есть особый смысл, зеленый цвет – олицетворение животворящей и обновляющей силы Святого Духа.
Любое растение на Троицу наделяют целебными свойствами, поэтому те растения, которыми украшали дом в праздник нельзя выбрасывать, можно оставить у икон, а остальные сжечь.
В церквях проходят пышные красивые богослужения, священнослужители облачаются в торжественные одеяния в белом и золотом.
После посещения торжественной церковной службы люди расходились по домам и готовили праздничные угощения, традиционно на столе были блюда из рыбы, мяса, творога, овощей и зелени, блины, пироги с овощами, во главе стола всегда был каравай. Семья обязательно собиралась на праздничный обед всей семьей.
Девушки на Троицу традиционно плели венки, пускали их в воду и гадали на суженого.
Чтобы удачно выйти замуж, незамужние девушки кусочек праздничного пирога на Троицу прятали в укромном месте – для «привлечения» жениха.
Что нельзя делать на Троицу
Издавна боялись ходить в лес и купаться в водоемах в этот день, считали, что русалки могут утащить.
Запрет на любой вид труда, кроме приготовления пищи и праздничных угощений.
Считалось плохой приметой венчаться на Троицу, в народе считалось, что в браке всегда будет присутствовать кто-то третий.
На Троицу нельзя ссориться, испытывать любые негативные эмоции
Нельзя ходить на кладбище – для этого выделен специальный поминальный день – суббота накануне Троицы.
Источник kolobok.ua
Теги: Донбасс, Троица, приметы, женщины
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