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Закон о валюте: как изменится жизнь украинцев и что будет с курсом
Действующие правила регулирования валютных платежей устарели и не соответствуют европейским нормам, уверен глава НБУ Яков Смолий, передает Обозреватель.
Чтобы исправить ситуацию, Нацбанк подготовил проект закона «О валюте», который на днях приняли в первом чтении. С одной стороны, документ упростит работу экспортеров и доступ к валюте для простых украинцев, но в то же время может сократить поступления долларов.
Можно все, кроме того, что нельзя – основной принцип нового закона о валюте, поясняют в НБУ. Гривня, как и сейчас, останется единственной валютой, с помощью которой можно производить оплату. Но при этом пользоваться, например, долларами разрешат для инвестиций и связанных с ними операций.
По действующим правилам для валютных операций и банку, и простому украинцу приходится получать специальное разрешение от НБУ. Для лицензии нужно собрать документы, дождаться решения регулятора. Новые правила, которые прописаны в законопроекте «О валюте», такое ограничение снимают. Вместо это нужно всего лишь уведомлять о таких операциях для статистики. Фактически, нововведение позволит открыть валютный счет в любом банке.
Кроме того, правила меняют и для экспортеров. Сейчас у них есть 180 дней с момента таможенного оформления, чтобы положить валюту на счет в разрешенном банке. А если новый закон примут, это норму отменят.
Более того, по действующему закону украинцы обязаны отчитываться о валютных операциях, а о всех валютных счетах за границей должны уведомлять Нацбанк. Эта норма также потеряет силу после введения новых правил.
Также, если документ примут, в Украине отменят специальные санкции за нарушения правил валютного регулирования. До тех пор тех, кто, например, вовремя не положил валюту на счет, могут оштрафовать, запретить экспортировать.
Эксперт Международного центра перспективных исследований Егор Киян также соглашается: отмена четкого ограничения по срокам для экспортеров может создать определенный лаг в валютных поступлениях. Какую-то часть выручки бизнесмены могут положить на счета в первую очередь, остальное – отсрочить. Со временем ситуация стабилизируется, однако в краткосрочной перспективе возможны колебания. В то же время экономист отмечает:
«Действующая система дает контроль притока валюты, но с другой стороны это создает возможность влиять на бизнес: кто первый получит лицензию, кому дадут разрешение, кому не дадут. Это дает возможность лоббировать интересы одного бизнеса и ущемлять другой. Но покамест, я считаю, что такое регулирование нам необходимо».
Теги: Украина, Донбасс, закон, валюта, курс валют
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