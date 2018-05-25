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Що робити, коли вкусила змія
Змії у літній період не є чимось дивним, люди вже навчилися зживатися з ними та уникати близьких контактів. Будь-яка вилазка, починаючи з квітня, все ж змушує зустрічатися зі зміями.
Змій у цьому році значно більше, ніж будь-коли. Їх тепер можна зустріти навіть у місті. Варто згадати хоча б випадок місячної давності, коли одного з плазунів надихнула сміливість, і він виповз погрітися на сходи обласної лікарні. Старожили розповідають, що змій на Запоріжжі завжди було вдосталь, а тому територію обробляли, щоб уникнути їх розповсюдженню в самому місті. Також, нещодавно трапився випадок, коли жінку вкусила змія, її доставили до лікарні, а вакцин проти укусу в наявності не було. У зв’язку з частими повідомленнями читачів про подібні випадки, журналісти Forpost виріши опублікувати інструкцію дій після укусу змії.
Що робити, коли вкусила змія:
Укус гадюки надзвичайно рідко призводить до смерті. Водночас, якщо вас укусила змія варто одразу звернутись за медичною допомогою, адже укус може мати важкі прояви та серйозні наслідки. Особливо небезпечними вони є для дітей, людей похилого віку та людей зі зниженим імунітетом.
Отрута гадюки справляє гемолітичну дію (викликає руйнування червоних кров’яних тілець) на людський організм. Після укусу на ураженому місці спостерігається болючий набряк з множинними дрібними крововиливами — геморагіями. Отрута швидко вражає життєво важливі системи організму людини: з’являється загальна слабкість, тиск сильно знижується, виникає головний біль, задишка, запаморочення, набряк тканин та запалення лімфатичних вузлів.
У разі укусу намагайтесь якнайшвидше потрапити до лікаря, щоби отримати необхідну допомогу. Якщо транспортування до лікарні вимагає певного часу, надайте домедичну допомогу постраждалому:
1. Зберігайте спокій і стежте, щоби постраждалий менше рухався.
2. Звільнійть уражену частину тіла від одягу, взуття, прикрас тощо
3. На місце укусу накладіть стерильну пов’язку з антисептиком.
4. Дайте постраждалому воду — при усусі змії важливо багато пити.
5. Якщо є аптечка, дайте постраждалому 1-2 таблетки ліків від алергії.
6. При транспортуванні покладіть уражену кінцівку на підвищення.
7. Якщо є така можливість, прикладіть до рани лід, обгорнутий у тканину.
Чого не варто робити при укусі змії:
не намагайтесь обробляти рану додатково;
не припікайте рану;
не накладайте джгут;
не висмоктуйте отруту: таким чином вірогідність зараження збільшується, до того ж небезпеці піддається й людина, у якої отрута опинилась у роті. Відсмоктувати отруту можна тільки у тому випадку, якщо в найближчі години неможливо отримати медичну допомогу.
не вживайте алкоголь.
Найголовніша допомога для постраждалого – медична, тому якнайшвидше доправте постраждалого у лікарню. В Україні є антитоксин проти зміїної отрути. МОЗ уже затвердив розподіл антитоксину між регіонами. Нагадаємо, 1500 доз антитоксину проти зміїної отрути Україна отримала від Посольства Індії у якості гуманітарної допомоги. Ці ліки мають сертифікат якості GMP.
Як вберегтися від укусів змій:
Одягайтесь відповідно
Якщо ви вирушаєте в місцевість, де потенційно можуть бути плазуни, вдягайте одяг, що захистить від укусів. Це повинні бути довгі штани із цупкої тканини, високі черевики. Штани потрібно заправити в черевики.
Перевіряйте місце привалу
Перед тим, як сісти на траву, камінь чи колоду дерева – будь куди – пошурхотіть чи постукайте палицею. Це відлякає змію. Зазвичай вони втікають від людей, почувши кроки, стукіт чи голоси та одразу ж ховаються або відповзають подалі. Однак у спеку їхня поведінка може змінюватись, тому убезпечте себе цією простою дією.
Не торкайтесь неперевірених предметів руками
Змії часто ховаються в старих пнях, копицях сіна, під каменями або стовбурами дерев. Саме тому цих предметів краще не торкатися руками, а користуватися ціпком.
Не робіть різких рухів
Якщо ви все ж таки зустрілися із плазуном, не робіть різких рухів, адже як правило змія просто не побачить нерухомий об’єкт. Краще завмерти і чекати, доки гадюка відповзе, або без різких рухів відійти у сторону.
Змії не нападають першими, а проявляють агресію лише у разі небезпеки.
ДЛЯ ДОВІДОК: В Україні існує три види отруйних гадюк, а також вужі, полози, ящірки, черепахи та інші плазуни. Коли температура повітря перевищує середні показники, їхня активність знижується, вони стають малорухливими та млявими, тому зазвичай люди отримують укуси, якщо випадково наступають, сідають чи лягають на плазуна. .
Теги: Донбасс, укус, змея, инструкция
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